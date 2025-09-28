Littérature, n° 219 : "Écrire, prescrire : l'invention du corps féminin"

Dans l’ensemble de ces travaux littéraires consacrés aux discours et représentations du corps médical (dans toutes ses acceptions), peu de travaux collectifs encore ont été consacrés à l’histoire de la physiologie et de l’anatomie féminines, alors même que la multiplication récente de recherches individuelles témoigne d’un intérêt croissant pour cet objet, qui a fait l’objet de plusieurs ouvrages en histoire notamment. En effet, la littérature médicale dans sa diversité est traversée par l’énigme de la différence sexuelle qui, au gré des processus de contrôle et d’appropriation inhérents aux sociétés patriarcales, se mue en une énigme du féminin.

Le présent numéro réunit ainsi des fragments de cette histoire de l’invention du corps féminin, de l’antiquité à nos jours. Sans prétendre à l’exhaustivité, il a plus modestement vocation à explorer quelques épisodes d’une évolution qui, loin d’être linéaire, est parcourue de tensions et de reconfigurations incessantes.

Sommaire

Introduction. Prendre corps, faire corpus : vers une histoire médicale du corps féminin ?

Par Jean-Christophe Abramovici,

Marion Bonneau et Carla Robison

Hippocrate, premier gynécologue de l’histoire occidentale ? Polyphonie du discours hippocratique sur la médecine des femmes

Par Marion Bonneau

Faire jeûner les femmes pour avoir des enfants dans la Grèce ancienne : de la religion à la médecine hippocratique en passant par la littérature

Par Paul Demont

Une pathologie sexuée dans le discours médical du xvie siècle : des « secrets » divulgués ?

Par Évelyne Berriot-Salvadore

Leonora Dori Galigaï et les médecins : l’État monarchique patriarcal et le modèle immunitaire en 1617

Par Sacha Grangean

Mises à l’index : le chirurgien, la sage-femme et le toucher gynécologique

Par Jean-Christophe Abramovici

Le féminin comme pathologie : médecine, littérature et idéologie (1850-1900)

Par Bertrand Marquer

Le médecin et l’avorteuse : imaginaires genrés du soin et conflits de pouvoir au temps de l’avortement clandestin

Par Carla Robison

Que peut la littérature pour la médecine ? Entretien avec Martin Winckler,

par Carla Robison

Le désir masculin selon le rival : le chevalier de Guise, l’éternel amant dans La Princesse de Clèves ?

Par Lin Te-Yu

Notes de lecture

Patrick Chamoiseau. Que peut Littérature quand elle ne peut ?. Paris, Seuil, 2025.

Par Marie Cazaban-Mazerolles

Florent Coste. L’ordinaire de la littérature. Que peut (encore) la théorie littéraire ?. Paris, Éditions La Fabrique, 2024, 192 pages.

Par Andrei Minzetanu

Date de parution : 01/09/2025

Date de mise en ligne : 25/09/2025

ISBN 9782200936228