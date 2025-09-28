"La simpatia de’ buoni lettori". Cycle de lectures de Le Confessioni d’un Italiano (en ligne)

Annonce en français :

Lieu : uniquement sur la plateforme Google Meet

Dates : du 14 Octobre 2025 au 11 Juin 2026, à partir de 18h00

« La simpatia de’ buoni lettori »

Cycle de lectures de Le Confessioni d’un Italiano. Première partie

Nous avons le plaisir d'annoncer un cycle de lectures consacré au roman Le Confessioni d’un Italiano de Ippolito Nievo. Chaque séance, organisée en ligne, portera sur le commentaire critique d’un chapitre, assuré par des chercheuses et chercheurs qui ont manifesté, pendant de longues années, une fidélité particulière à l’œuvre d’Ippolito Nievo. La première séance du projet aura lieu mardi le 14ème d'octobre 2025 sur la plateforme Google Meet.

L’objectif du projet est celui de mettre en valeur, à travers une lecture attentive des différents chapitres, les lieux, les aspects, les épisodes et les personnages du roman, souvent négligés au profit d’une interprétation plus générale du chef-d’œuvre de Nievo. Les lectures auront lieu toutes les trois semaines, dureront environ 60 minutes et seront suivies d’un débat auquel la participation de chaque auditeur est vivement encouragée. La langue de communication sera principalement l’italien.

La première partie du cycle sera consacrée aux chapitres I à XII et s’achèvera en juin 2026.

L’idée de rendre hommage à l’œuvre majeure de l’auteur, dans la lignée des lectures déjà organisées autour d’autres grands classiques de la littérature, est née à partir d'un rencontre entre doctorants et jeunes chercheurs lors du séminaire de clôture du projet PRIN 2017 (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) Nievo e la cultura letteraria del Risorgimento: contesti, paradigmi e riscritture (1850-1870), qui a eu l'indéniable valeur d'apporter un nouveau souffle de vie à la tradition italienne des études nieviennes.

Comité d’organisation :

Serena Costantini (Università di Udine / Université de Tours)

Bianca Del Buono (Università di Genova)

Gianluca Della Corte (Università di Siena / Université Libre de Bruxelles)

Nicole Valeri (Università di Siena / Katholieke Universiteit Leuven).

—

Annonce en italien :

Dove: unicamente sulla piattaforma Google Meet

Quando: dal 14 ottobre 2025 all’11 giugno 2026, a partire dalle 18:00

«La simpatia de’ buoni lettori»

Ciclo di letture delle Confessioni d’un Italiano. Prima serie

A partire dal 14 ottobre 2025, in occasione del 250° anniversario della nascita di Carlo Altoviti, partirà un ciclo di letture dedicato alle Confessioni d’un Italiano. Ogni incontro, esclusivamente da remoto, sarà incentrato sul commento critico di un capitolo a cura di studiosi e studiose che hanno mostrato particolare dedizione e fedeltà all’opera di Ippolito Nievo.

L’idea del progetto è quella di valorizzare, attraverso una lettura ravvicinata dei singoli capitoli, luoghi, aspetti, episodi e personaggi del romanzo, spesso sacrificati alla necessità di fornire una più generale interpretazione del capolavoro nieviano.

Le letture avranno cadenza trisettimanale e una durata di circa 60 minuti, e saranno seguite da un dibattito cui si riterrà importante non rinunciare. La lingua di comunicazione sarà principalmente l’italiano.

La prima serie di incontri sarà dedicata ai capitoli I-XII e si concluderà nel giugno 2026.

L’iniziativa nasce dall’incontro di dottorandi e giovani ricercatori avvenuto durante il Seminario di chiusura del PRIN 2017 Nievo e la cultura letteraria del Risorgimento: contesti, paradigmi e riscritture (1850-1870). Da questo contesto di scambio e riflessione è emersa l’idea di rendere omaggio all’opera maggiore dell’autore sull’esempio di letture dedicate ai grandi classici della letteratura.

Comitato organizzativo:

Serena Costantini (Università di Udine / Université de Tours)

Bianca Del Buono (Università di Genova)

Gianluca Della Corte (Università di Siena / Université Libre de Bruxelles)

Nicole Valeri (Università di Siena / Katholieke Universiteit Leuven).