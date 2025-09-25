Cher.e.s collègues,

nous sommes heureux de vous annoncer la prochaine journée d'études du Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie (LIRIS) attaché à l'Institut de Recherche en Études Théâtrale (IRET) de la Sorbonne nouvelle : "Scènes en devenir : trajectoires de la scénographie contemporaine eurasiatique." sous la direction de Elena Gordienko (responsable scientifique de la zone Eurasie) qui se tiendra le vendredi 3 octobre entre 10h et 12h30 en visioconférence.

Si vous souhaitez assister à cette manifestation scientifique, un lien google Meet est disponible : https://meet.google.com/rnw-ixgk-vcx

Au plaisir de vous y retrouver.