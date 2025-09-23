Appel à textes pour le numéro 177 de la revue Nuit blanche : "L'espoir"

Pour marquer sa relance, Nuit blanche consacre le premier numéro de sa nouvelle formule papier à un thème aussi littéraire que fondateur : l’espoir.

Ce choix constitue un geste manifeste, un positionnement clair dans un paysage culturel souvent dominé par les récits de désenchantement, de peur de l’effondrement et de son étude ou de désespoir latent. Alors que l’époque semble s’écrire au conditionnel inquiet, entre urgences climatiques, précarité sociale et repli identitaire, ce numéro inaugural propose d’explorer un renversement discret mais bien réel à l’œuvre dans l’imaginaire contemporain.

Depuis quelques années, libraires, maisons d’édition, autrices, auteurs et lectorats témoignent de l’émergence d’un nouveau champ de récits porteurs : hopepunk, cosy fantasy, fictions réparatrices, utopies fragmentaires, narrations de soin ou de réparation du monde… Ces écritures, souvent hybrides, fragiles, en marge des grands récits traditionnels, refusent la résignation cynique et esquissent d’autres manières d’habiter le monde. Elles ne fuient pas la complexité ni la noirceur de notre époque : elles y répondent autrement, en convoquant des gestes de solidarité, des personnages résilients, des communautés choisies, des futurs certes incertains, mais non dépourvus de lumière.

En choisissant de s’intéresser à l’espoir, Nuit blanche souhaite interroger ce regain narratif comme un phénomène littéraire, culturel et critique.

Peut-on encore croire à la force transformatrice des récits ? Comment la littérature peut-elle aujourd’hui retisser le lien social, proposer des trajectoires de réconciliation, cultiver la tendresse comme acte politique ou nourrir un élan vital sans naïveté ?

Ce premier dossier se veut à la fois laboratoire de l’imaginaire collectif et déclaration d’intention éditoriale. Car relancer une revue, aujourd’hui, c’est déjà en soi un acte d’obstination : un pari sur la valeur du dialogue, sur la capacité des textes à circuler, à toucher, à traverser les époques. C’est faire le choix du commun, du débat, de la transmission. C’est croire, enfin, que lire, critiquer, penser et créer ensemble garde un sens – et une nécessité – dans un monde en perpétuelle reconfiguration.

Articles possibles

Ce numéro accueillera des contributions variées, articulées autour des pistes suivantes :

Articles de fond explorant les écritures de l’espoir : formes, langages, héritages, effets critiques.

Portraits d’auteur·rices dont les œuvres revendiquent un imaginaire du possible, sous toutes ses formes.

Études de réseaux d’œuvres, mettant en lumière une constellation thématique, éditoriale ou esthétique.

Réflexions sur les enjeux de traduction, lorsque les écritures de l’espoir traversent les langues et les cultures.

Analyses de tendances contemporaines, repérables dans les librairies, les maisons d’édition, les festivals.

Critiques d’œuvres récentes, inscrites dans cette mouvance.

Textes d’atelier ou de création réflexive, où l’écriture elle-même tente ou revendique un horizon d’espoir.

Rubriques satellites, plus libres, ouvertes à la forme brève, fragmentaire ou interdisciplinaire.

Toutes les formes littéraires et narratives sont les bienvenues : roman, poésie, théâtre, bande dessinée, récit graphique, littérature jeunesse, jeux narratifs, balados, récits numériques ou hybrides, performance. Le dossier accueillera également des propositions de vulgarisation destinées à élargir les perspectives critiques auprès d’un lectorat curieux, non spécialiste mais exigeant.

Modalité de soumission

Les auteur·rices sont invité·es à soumettre une proposition d’article avant l’envoi du texte complet, afin de valider la pertinence de l’angle proposé et d’assurer l’harmonisation du dossier. Cette proposition peut être très brève (quelques lignes), selon les besoins de chacun·e.