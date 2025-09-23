L’expression des cinq sens au temps des Lumières. Comment exploiter les sources qui manifestent des sensations ? (Journée CUSO, Fribourg, Suisse)

Cette journée d'étude et de formation doctorale du programme Lumières propose d'explorer l'histoire culturelle sous l'angle des émotions, des intuitions, des atmosphères et de toutes autres sensations. Il s'agira de donner aux sens toute la place qu'ils occupent dans les processus de perception du monde au siècle des Lumières (bornes chronologiques élargies = XVIIe – XIXe siècles), afin de questionner la manière dont les perceptions sensorielles peuvent informer notre rapport au monde ou, au contraire, dont elles peuvent être influencées par la culture qui nous entoure. Avec cette journée d'étude, nous souhaitons stimuler la réflexion historique et culturelle sur les expériences sensorielles en encourageant le traitement de sources diverses, d'ordre visuel, textuel, oral, sonore, etc. qui font état de ces atmosphères, de ces ressentis et de toutes autres sensations qui traversent tout un chacun mais qui sont pourtant difficiles à saisir.

Elle s'ouvrira à 9h45 sur une conférence prononcée par le Prof. Martial Guédron (Université de Strasbourg)

Les mets pour le dire. Peinture, couleur, cuisine dans la critique d’art en France autour de Diderot et Baudelaire.

avant la remise du « Prix d'encouragement à la recherche en histoire de l'art » de la Fondation Alfred Richterich et de l'Association suisse des historiennes et historiens de l'art

