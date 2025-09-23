Journée OÙ CARES sur le Moyen-Orient (Porto, Portugal)

Journée d’études

1er volet -Le Moyen-Orient

Le 28 novembre 2025, FLUP-ILC

Le Moyen-Orient continue d’être le théâtre d’incompréhensions ancestrales, de conflits ethnico-religieux, ainsi que d’une difficile coexistence politique. Alors qu’il héberge les hauts-lieux spirituels d’une part significative de l’Humanité, il constitue un espace de tensions et de mutations profondes, marqué par des enjeux sociopolitiques, migratoires, culturels, voire humanitaires, d’une acuité particulière. La production littéraire récente de cette région, en tant que reflet d’une attention (care) portée aux problématiques du monde, qu’elle émane d’une création sur place ou en contexte diasporique, en arabe, turc, hébreu, anglais et français, ou en traduction, procure un terrain fertile pour interroger les répercussions de ces dynamiques contradictoires sur les identités, les représentations et les formes narratives, notamment dans une perspective comparatiste.

Cette première édition d’une journée d’études OÙ CARES entend explorer comment les écrivains contemporains du Moyen-Orient abordent et fictionnalisent ces questions cruciales. Il s’agira notamment d’analyser les discours littéraires à travers le prisme des conflits et crises géopolitiques, des dynamiques migratoires, ainsi que des enjeux identitaires et interculturels qui traversent cette région, dont nous retiendrons des corpus littéraires relevant de pays ou de diasporas bien précis (Liban, Israël, Palestine, Égypte, Syrie, Jordanie et Turquie).

Aussi encourageons-nous les contributions portant sur, mais sans s’y limiter :



Répercussions sur les modalités de composition narrative ;



Récits exiliques, diasporiques et migrants ;



Représentations des conflits et de résistances ;



Perception des mutations environnementales et des écosystèmes ;



Dynamiques de métissage, d’hybridité culturelle et de diversité identitaire.

Nous espérons que cette journée d’études permettra de nourrir une réflexion approfondie sur les enjeux critiques qui traversent la littérature contemporaine du Moyen-Orient et d’encourager le dialogue entre chercheurs de diverses disciplines.

—

Les propositions de communication (titre, résumé de 300 mots maximum, accompagné d’une courte biographie) sont à envoyer avant le 03 octobre 2025 à OuCaresevent@gmail.com .

Inscription : 100,00 € (hâtive – jusqu’au 22 septembre) | 150€ (normale – jusqu’au 15 octobre)

Doctorants : 40,00 € (hâtive – jusqu’au 22 septembre) | 50€ (normale – jusqu’au 15 octobre).

—

Comité d’organisation :

Fátima Outeirinho & José Almeida

—

