Matthias Langhoff, Sur l'architecture théâtrale (Genève, Rennes, Bruxelles, Lascaux)

Texte original en allemand traduit en français par Monica Budde et Laurence Calame

« Des travaux d’architecture n’ont de sens que lorsque l’on cherche une autre façon de vivre, un autre mode de fonctionnement. »

Matthias Langhoff est, depuis les années 1960, l’un des metteurs en scène les plus importants du théâtre européen. Au gré de spectacles mémorables, de compagnonnages fidèles (notamment avec l’auteur Heiner Müller et le metteur en scène Manfred Karge), il n’a cessé de réinterroger son art, ses possibilités et ses adversités.

Il a également développé, en diverses occasions, une réflexion unique sur l’architecture du bâtiment théâtral, ses présupposés idéologiques et ses conséquences pratiques sur les métiers et les outils.

Matthias Langhoff rassemble ici trois textes portant sur trois lieux : l’ancien théâtre de la Comédie de Genève (dans le très fameux Rapport Langhoff) ; le Théâtre national de Bretagne, dont il proposa la transformation ; et le nouveau Théâtre national Wallonie-Bruxelles, au moment de son inauguration. Mais sa pensée foisonnante, concrète et utopique, savante et provocante, aux ramifications multiples, nous conduit aussi à Berlin, Venise, Kaboul, en passant par les côtes grecques, les quartiers sombres de Barcelone, les rhumeries martiniquaises et la grotte de Lascaux.

Matthias Langhoff est metteur en scène et scénographe.

Lire un extrait…

Publié en partenariat avec le Théâtre des 13 vents – Centre dramatique national Montpellier et avec le soutien de la Comédie de Genève.