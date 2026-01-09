Claude Roussel (éd.), Meurvin. Prose épique du XVIe siècle

Meurvin, fils d’Ogier le Danois et de la fée Morgue, fait une entrée tardive et discrète dans l’univers épique médiéval. Son histoire n’est plus connue que par une version en prose dont le plus ancien témoin est le livre imprimé à Paris par Pierre Sergent et Jehan Longis en 1540. L’auteur anonyme de ce texte assure avoir « traduit » en prose un poème, vraisemblablement composé au XIVe siècle, qui prolonge le remaniement en alexandrins de La Chevalerie Ogier. Le récit combine des éléments très disparates. Sur une thématique proprement épique, dominée par l’omniprésence de la croisade, avec toutefois ici un enchaînement insolite d’abjurations et de fausses conversions, il tisse un réseau dense de corrélations interfictionnelles qui en font un authentique « centon épique » (F. Suard) ; il affiche en outre, par un recours complaisant à la magie noire et aux interventions diaboliques, une tonalité fantastique originale, de plus en plus prégnante au fil du récit. L’édition de Claude Roussel propose une riche introduction littéraire et linguistique, ainsi qu’un glossaire et un index.

