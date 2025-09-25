Florence Aubenas, Conversation avec Florence Aubenas

Parce qu’elle est née en Belgique, Florence Aubenas pose sur la France un regard singulier. Voilà pourquoi, au long de sa carrière, sa curiosité pour les Français et leur quotidien ne s’est jamais tarie. Revenant dans cette conversation sur sa rencontre avec des femmes de ménage de Ouistreham, des Gilets jaunes ou encore des aides-soignantes en grève dans un Ehpad, elle refuse de poser des mots génériques sur une réalité complexe : pour elle, pas de « France périphérique » ni de « France des invisibles », seulement des histoires chuchotées auxquelles il faut tendre l’oreille.

