Guillaume Marie, La tectonique des Halles

L’expérience de la désorientation est au cœur de La Tectonique des Halles. Qu’est-ce que se perdre, et que perd-on exactement lorsqu’on se perd dans une ville – en l’occurrence Paris – que l’on connaît, aime et sillonne quotidiennement ? En prenant pour point de départ un moment où les repères habituels semblent tout d’un coup se brouiller, Guillaume Marie interroge la nature de ce rapport à la ville, à ses rues, à sa topographie, à ses cavités et à ses habitants humains et non-humains.

Dans ce récit d’une écriture sensible et épurée, il nous plonge dans une flânerie entre les rives du souvenir, explorant la manière dont nos émotions trament les espaces que nous habitons.

—

Guillaume Marie est né en 1979 à Coutances. Il est l’auteur d’un premier roman, Les Watères du château (éd. Bouclard, 2022) et de livres de poésie, dont La fin du monde (avec Samuel Deshayes, éd. Lanskine, 2023). En 2024, il publie Je vais entrer dans un pays aux éditions Cort