Euripide, Médée (trad. Christine Mauduit. Illustrations de Scott Pennor’s)

Pour se venger de son époux Jason qui l’a trahie, Médée devient la meurtrière de leurs enfants. Un désir de destruction totale l’anime. Son arme est la parole, qu’elle manie aussi bien qu’une Grecque, elle, la Colchidienne. Avec ses mots trompeurs, elle parvient à retourner contre les hommes le mal qu’ils lui ont fait.

Au moment de commettre le crime « horrible autant que nécessaire », elle est lucide : sa vengeance lui ouvre une vie de douleur. Qu’importe. Elle est la petite-fille du Soleil et il lui faut une sortie glorieuse.

En 431 av. J.-C., Médée devient ainsi, par le génie d’Euripide, cette puissante figure de mère infanticide, terrifiante et pitoyable tout à la fois, que la postérité retiendra et qui continue de faire résonner sur les scènes contemporaines le cri de ses souffrances et de sa révolte.

Christine Mauduit est professeur de langue et littérature grecques à l’École normale supérieure de Paris. Sa nouvelle traduction du chef-d’oeuvre d’Euripide, qui s’attache à rendre la modernité et la polyphonie du texte, est accompagnée d’illustrations originales de Scott Pennor’s.