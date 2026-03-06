Côme de La Bouillerie, L'Argenis de Jean Barclay, un "roman" du prince au Grand Siècle

Célèbre en son temps, l’Argenis de Jean Barclay (1621), roman de teinte antique, de langue latine et de grand retentissement en France où il fut publié, n’est pas seulement un creuset des cultures européennes, anciennes et contemporaines de sa publication. Dans son essai, Côme de La Bouillerie analyse la poétique originale de ce « roman du prince » pour mieux éclairer l’influence déterminante et méconnue qu’il aura exercée sur les romanciers français de la première moitié du XVIIe siècle. Cette approche originale d’une œuvre rarement analysée la situe ainsi à la convergence entre esthétique, philosophie, morale et politique.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé des Lettres classiques, docteur en littérature française, Côme de La Bouillerie a enseigné dans les universités d’Harvard (USA), de Strasbourg et de Nantes, avant d’exercer en classes préparatoires littéraires au lycée Faidherbe de Lille.

