Michel Wasserman, Japon 1926, l'ambassade buissonnière de Paul Claudel

Ambassadeur de France à Tokyo depuis 1921, Claudel, qui se croit promis au poste prestigieux de Berlin, doit regagner pour quelques mois le Japon à la suite de son année de congé statutaire en France (1925). Peu motivé politiquement par ce prolongement inattendu de sa mission, il sillonne le pays pour rassembler les éléments d’un recueil d’impressions japonaises, L’Oiseau noir dans le soleil levant, se lance dans la fondation in extremis d’un institut culturel français à Kyoto et s’attelle à la composition de l’un de ses plus étonnants chefs-d’œuvre poétiques, les Cent phrases pour éventails. Finalement nommé à Washington, il est amené du fait du décès de l’Empereur à prolonger encore sa mission de quelques mois pour représenter la République aux saisissantes « Funérailles du Mikado ».

Ancien directeur de l’Institut franco-japonais du Kansai et de la Villa Kujoyama, Michel Wasserman est professeur émérite à l’Université Ritsumeikan (Kyoto). Metteur en scène, il dirige une compagnie lyrique, la Kyoto Opera Society. Spécialiste des formes traditionnelles du théâtre japonais, il s’intéresse également à la période japonaise de Claudel : D’or et de neige – Paul Claudel et le Japon (Les cahiers de la NRF, 2008) obtient en 2009 le Prix Émile Faguet (Académie française) et le Prix littéraire de l’Asie. Il est aussi l’auteur de Paul Claudel dans les villes en flammes, de Paul Claudel et l’Indochine ainsi que des Arches d’or de Paul Claudel. L’action culturelle de l’Ambassadeur de France au Japon et sa postérité (Honoré Champion, 2015, 2017 et 2020).

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745365026. 30 €