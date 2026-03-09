Maria-Cristina Pitassi, Bayle et la Bible, ou l'histoire d'un désenchantement.

La présence massive de la Bible chez un auteur comme Bayle, qui n’a de cesse de déconstruire les théologies chrétiennes et de les renvoyer à leurs propres contradictions, interroge. L’Écriture est-elle le noyau qui échappe à cette critique corrosive en contenant celle-ci dans les limites d’une pensée certes hétérodoxe, mais encore fondamentalement protestante ? Ou doit-elle être comprise plutôt comme un marqueur culturel d’une époque empreinte de références bibliques, qui en tant que tel ne joue cependant pas de rôle effectif dans la structure conceptuelle de l’oeuvre baylienne ? Ou est-elle enfin un écran de fumée dissimulant l’irréligion d’un auteur qui avance masqué ?

Ces interrogations – et bien d’autres encore – sont à l’origine de ce livre qui aborde, sous différents angles, la question focale du statut de l’Écriture dans la pensée de Bayle. Les trois entrées par lesquelles une telle question sera cernée sont l’inspiration du texte biblique, fondement de son autorité ; son interprétation avec le problème du critère discriminant le sens vrai du sens faux ; l’examen religieux, étudié dans ses composantes théologique – légitimité – et pratique – faisabilité.

Une telle approche permettra à la fois d’évaluer le sens et la portée des allégations bibliques dans l’argumentation de Bayle et de fournir des clés de lecture utiles pour mieux saisir les grands thèmes de sa réflexion philosophique.

Maria-Cristina Pitassi, professeure honoraire de l’Institut d’histoire de la Réformation de l’Université de Genève, qu’elle a dirigé pendant quatorze ans, est l’autrice d’ouvrages sur Jean Le Clerc et sur John Locke ; elle a publié aussi l’Inventaire critique de la correspondance de Jean-Alphonse Turrettini (Paris, 2009) ; De Genève à l’Europe : la théologie éclairée de Jean-Alphonse Turrettini (1671-1737) (Paris, 2019), et de nombreux autres travaux sur l’histoire des idées et des pratiques religieuses au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle a reçu le Prix Latsis Suisse en 1992.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745364920. 30 €