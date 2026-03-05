Georges Didi-Huberman, L'Éboulis de l'être

On gravit un chemin de terre. Là-haut, dans les montagnes du Péloponnèse, le temple d’Apollon Épikourios à Bassaé se dresse mais, aussi, tombe en éboulis. Occasion d’une rêverie philosophique au milieu des colonnes qui se lézardent, des soubassements qui s’effondrent et des pierres éparses dans le champ en contrebas. Puis vient éclore la réminiscence de « L’origine de l’œuvre d’art », ce texte esthétique majeur de Martin Heidegger. Et la nécessité de sa relecture critique.