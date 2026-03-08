Anne Abeillé, La Grammaire se rebelle

D’où viennent les règles grammaticales ? de l’Académie ? de l’école ? des écrivains ?

Ce livre cherche à comprendre l’histoire des « règles », et à déterminer si elles correspondent aux usages, aux usages anciens ou aux usages actuels, aux usages littéraires ou aux usages ordinaires.

Il ne blâme pas forcément les écarts comme des « fautes », il cherche à comprendre l’histoire de ces variantes, leur logique, leur sens social aussi, puisque certaines sont plus stigmatisantes que d’autres.

Il pointe avec malice les contradictions des puristes, anciens et modernes, et montre l’ancienneté des variantes et leur vitalité, avec des centaines d’exemples tirés de la littérature, et des corpus oraux.

Et si la grammaire n'était pas celle que l'on croyait ? Elle est souvent réduite à une liste de pièges à éviter, de mots à proscrire (malgré que, se rappeler de, un espèce de), sans justification rationnelle (« parce que c’est comme ça », « parce que c’est plus beau »). Elle comporte en fait l’ensemble des règles qu’on emploie pour parler et pour écrire, des règles bien intériorisées par la plupart des francophones, même s’ils n’en sont pas toujours conscients, des règles établies à partir des usages.

À la lecture de cet essai, on réalise, entre autres choses, qu'il est possible d'aller au coiffeur en vélo, malgré que les « puristes » considèrent ces tournures comme des fautes. D'autant que les grands noms de la littérature sont aussi les premiers « fauteurs ». De Racine à Annie Ernaux en passant par Madame de Sévigné et Marcel Proust, nombreuses sont celles et ceux à avoir fait fi des caprices de l'Académie française.

Pour retrouver le plaisir de parler et d'écrire une langue vivante, sans avoir honte des tournures que nous utilisons au quotidien.

—

Table

Avant-propos 7

Introduction 9

Une crise de la grammaire ? 11

D’où viennent les règles grammaticales ? 29

D’où viennent les « fautes » ? 46

1. Je pose la question 63

Quand est-ce qu’on mange ? 66

Tu sais quoi ? 73

2. C’est pas vrai ! 79

3. La valse des prépositions 89

Je me rappelle de vous ! 91

Je viens en vélo ! 96

Je vais au coiffeur 100

4. Par tous les temps 105

Ça va aller... 106

Il fallait que tu viennes 112

5. Libérer les subordonnées 123

Malgré qu’il neige ? 124

Tout ce que j’ai envie ! 131

6. Accords et désaccords 141

C’est les vacances ! 142

Un espèce de type ? 150

7. Oser le féminin 155

Bonjour à toutes et à tous ! 157

Différentes villes et villages ? 164

8. L’accord du participe est passé 173

Tu as vu la tête qu’il a fait ? 174

Ils se sont succédés ? 188

Conclusion 195

Annexes 201

Index des (f)auteurs et (f)autrices citées 229

Notes 239