Feifei Shen, Histoire culturelle des dictionnaires bilingues français-chinois (1605-1912)

Cet ouvrage porte sur l’histoire culturelle des dictionnaires bilingues français ↔ chinois. Il a pour but d’examiner l’histoire des dictionnaires à travers les éditeurs, les lexicographes et les imprimeurs afin de trouver des caractéristiques du corpus sélectionné et d’établir une typologie des dictionnaires inventoriés. Cet ouvrage comble une lacune en mettant à la disposition du plus large public un panorama couvrant de nombreux aspects des dictionnaires bilingues français-chinois dans une approche linguistique et historique. Il est divisé en deux parties : étude historique et étude métalexicographique. Dans l’analyse historique, un rappel de l’histoire de la Chine est donné dans un premier temps pour établir un panorama du contexte d’étude. Les chapitres suivants traitent de questions concernant l’apparition des dictionnaires bilingues en Chine et leur développement, les éditeurs et les imprimeurs, les lexicographes. Dans la partie métalexicographique, l’accent est mis sur les paratextes, les macrostructures, les nomenclatures et les microstructures. Cette étude apporte des éléments aux futurs travaux sur la lexicographie bilingue française et chinoise.

Feifei Shen, enseignante-chercheuse en sciences du langage à l’université des études internationales du Zhejiang. Elle travaille notamment sur la lexicographie bilingue française-chinoise.

