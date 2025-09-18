Atelier de lecture doctoral. « Traces dans les arts : formes, mémoires, archives, empreintes » (Saint-Denis)

ATELIER DOCTORAL — « Traces dans les arts : formes, mémoires, archives, empreintes »

Dans les arts visuels, les arts vivants, la photographie, les écritures textuelles ou encore les archives, la trace se présente à la fois comme marque persistante, signe de l’absence et preuve de la présence. Elle engage une réflexion sur le temps, le corps, la mémoire, la disparition, mais aussi sur la transmission, la restitution, l’oubli, le visible.

Cet atelier propose une exploration théorique et sensible de la notion de trace dans les pratiques artistiques contemporaines et historiques. En partant de lectures de textes philosophiques, esthétiques et critiques, nous interrogerons les formes que prennent les traces dans les œuvres, les gestes, les matériaux ou les récits. Nous nous intéresserons également aux enjeux politiques et épistémologiques liés à la trace : qui en laisse, qui est effacé·e, comment interpréter, conserver ou activer ces marques ?

Chaque séance mensuelle proposera un axe thématique (photographie, performance, ruines, archives, corps, disparition, etc.) à partir d’une sélection de textes d’auteur·rice·s tels que Jacques Derrida, Célia Barbut, Peggy Phelan, Georges Didi-Huberman, Roland Barthes, Michel Foucault, Saidiya Hartman, Ariella Azoulay, entre autres. L’idée sera en effet d’effectuer des comparaisons entre les penseurs·euses et les époques.

Pensé comme un laboratoire collectif, l’atelier permettra aux participants·es de croiser les textes avec leurs propres recherches, pratiques artistiques ou objets d’étude. Au travers d’un moment de lecture et de réflexion collectif, les séances seront organisées autour de grandes thématiques qui lient la notion de trace dans les arts.

Chaque séance sera introduite par une présentation des textes avec un recadrage des contextes théoriques et historiques dans lesquels ils ont été produits, afin de les questionner au mieux et d’en faire jaillir les questionnements associés aux corpus et problématiques de recherche spécifique à chaque participants·es. Cet atelier se pense comme une co-construction, un lieu de réflexion collective où les participants·es apprennent les uns·es des autres et échangent sur des questionnements de recherche communs : la participation y est vivement encouragée car l’échange entre plusieurs cerveaux valent mieux qu’un seul.

Les textes non accessibles en lignes en open source seront disponibles sur un Drive à l’accès disponible aux participants·es de l’atelier.

Pour nous aider à estimer la taille de la salle que nous devons réserver, merci de vous inscrire si vous souhaitez participer. Une inscription n’est pas obligatoire mais nous aiderait bien.

INFOS

3em vendredi du mois de 16h à 18h

Lieux : Paris 8, Maison de la recherche, salle à définir.

Format hybride envisagé.

Formulaire d’inscription : https://form.jotform.com/252586089832166

Merci de nous envoyer un mail si vous avez des questions à l’adresse : capucine.sammani@etud.univ-paris8.fr

Organisatrices :

Elsa Rose de Chedeville (Doctorante, Scènes du monde, EDESTA, Université Paris 8)

Capucine Sammani (Doctorante, Scènes du monde, EDESTA, Université Paris 8)

Faustine Besançon (Doctorante, Scènes du monde, EDESTA, Université Paris 8)

PROGRAMME

● 17 octobre 2025

Séance 1 - Introduction générale : qu’est-ce qu’une trace ?

● Derrida Jacques, De la Grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1967.

● Sebillotte Laurent, Les archives en danse vues par l’archiviste, MAP °6. [En ligne], mis en ligne en juillet 2025, consulté le 16 août 2025. URL : www.perfomap.de

L’étude de ces textes permet d’ouvrir une réflexion sur la trace comme inscription différée, signes du passé, et fondement de l’interprétation. Ces fondements théoriques - entre philosophie et sémiotique - sont d'une importance capitale pour comprendre la richesse de la notion de trace et la valeur heuristique du concept dans les arts.

Recommandations de lectures de la séance :

● Peirce Charles S., Écrits sur le signe, traduit par Gérard Deledalle, Paris, Èd. du Seuil, coll. « L’ordre philosophique »,1978.

● Derrida Jacques, La Voix et le Phénomène, Paris, PUF, Quadrige, 1967.

● 21 novembre 2025

Séance 2 – Conserver, sélectionner, présenter

● Ricoeur Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éd. du Seuil, Points, n˚ 494, 2000.

● Kisukidi Nadia Yala, Diallo Rokhaya, Toguo Barthélémy, Ohene-Larbi Richard, Rahmani Zahia et Kien Anaïs, « Les musées, chambre d’écho du monde ? », Hommes & migrations, 1340, 1 janvier 2023, p. 51‑57. [En ligne], 1340 | 2023, mis en ligne le 01 janvier 2024, consulté le 24 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/14879

La mémoire individuelle et collective ainsi que l’histoire comme méthode et discipline, doivent être interrogées comme des processus imparfaits en ce qu’elles restituent mais aussi déforment et sélectionnent. Comment travaille-t-on la trace pour garder ce qui est le plus important ? Quelles mémoires choisissons-nous d’honorer et de conserver ? Les rôles des historien·nes et des institutions muséales comme seules gardiennes de certaines mémoires, comme sélectionneurs et collectionneurs de traces seront interrogés par ces deux textes.

Recommandations de lectures de la séance :

● Chantraine Renaud, La mémoire en morceaux. Une ethnographie de la patrimonialisation des minorités LGBTQI et de la lutte contre le sida.Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, École des hautes études en sciences sociales, soutenue le 23 novembre 2023, sous la direction de Véronique Moulinié. [En ligne], URL : https://theses.fr/2021EHES0121

● 19 décembre 2025

Séance 3 – La survie et les archives : enjeux politiques et esthétiques

Intervention de Philippe Le Moal (Conseiller au ministère de la Culture) sur la question de la mémoire collective et individuelle en danse contemporaine ainsi que sur la survie des archives et leur conservation par les institutions. Titre de l’intervention à venir.

Recommandations de lectures de la séance :

● Foucault Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1969.

● Derrida Jacques, Mal d’archive : une impression freudienne, Paris, Galilée, coll. « Incises », 1995.

● Gérardin-Laverge Mona, Guaresi Magali et Abbou Julie, « Archives, genre, sexualités, discours : Introduction », GLAD ! 11, 6 décembre 2021, http://journals.openedition.org/glad/3638.

● 16 janvier 2026

Séance 4 – La trace dans les arts visuels : matérialité, gestualité, empreinte

● Didi-Huberman Georges, La ressemblance par contact : archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte, Paris, les Éd. de Minuit, coll. « Paradoxe », 2008.

● Deleuze Gilles, Cinéma. 1 : L’image-mouvement, Paris, Ed. de Minuit, 1999.

● Krauss Rosalind E., Le photographique : pour une théorie des écarts, Paris, Macula, coll. « Histoire et théorie de la photographie », 1991.

Il est question d’interroger le caractère indiciel et différé de la trace et de ce que l’on en comprend de la matérialité en absence de cette trace. Penser la matérialité des traces - ou l’absence de matérialité - nous poussera à réfléchir sur plusieurs médiums indiciels comme la photographie, les estampes, la gravure, l’empreinte…

Recommandations de lectures de la séance :

● Benjamin Walter, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 1935, Paris, Éd. Payot & Rivages, coll. « Petite bibliothèque Payot », n˚ 936, 2013.

● Barthes Roland, La chambre claire : note sur la photographie, Nachdruck., Paris, Gallimard Seuil, coll. « Cahiers du cinéma », 1980.

● Loraux Nicole, « Éloge de l’anachronisme en histoire », Espaces Temps, 87-1, 2005, p. 127‑139.

● 20 février 2026

Séance 5 – Traces et arts vivants (performance, danse, théâtre) : éphémère, disparition, enregistrement

Présentation de Clélia Barbut (historienne de l’art et Maîtresse de conférences, AIAC, Paris 8) pour parler de ses recherches sur la documentation des performances artistiques et leur interprétation. Titre de l’intervention à venir.

Recommandations de lectures de la séance :

● Phelan Peggy, Unmarked: the politics of performance, Londre ; New York, Routledge, 1993.

● Schneider Rebecca, Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, Abingdon, Oxon New York, Routledge, 2011.

● Barbut Clélia, « Du document aux entretiens. Transmission, mémoire et historiographie des performances féministes des années 1970 », in Marie-Laure Allain Bonilla, Emilie Blanc, Johanna Renard, Elvan Zabunyan (Dir.), Constellations subjectives : pour une histoire féministe de l’art, Paris, Éditions iXe, 2020.

● Barbut Clélia, « Raconter la performance : l’entretien comme cadre pour la reprise et la transmission des performances. Entretiens avec Esther Ferrer et Nil Yalter », Intermédialités, 28‑29, 20 septembre 2017, http://id.erudit.org/iderudit/1041081ar.

● Barbut Clélia, The Rebirth of Wonder. Émergence des arts de la performance pendant la décennie 1970 en France et aux États-Unis, Presses Universitaires de Rennes, collection Arts contemporains, août 2025.

● 20 mars 2026

Séance 6 – Corps et empreintes

● Lepecki André, « Le Corps comme archive », in Bénichou Anne, Recréer-scripter : mémoires et transmissions des oeuvres performatives et chorégraphiques contemporaines [actes des journées d’étude, Montréal, 2-4 mai 2013], Dijon, les Presses du réel, coll.« Nouvelles scènes », 2015.

● Lebovici Élisabeth, « Good Boy », in Ce que le sida m’a fait : art et activisme à la fin du XXe siècle, Zürich, JRP-Ringier, coll.« Lectures Maison rouge », n˚ 7, 2017.

● Ginot Isabelle, « Regarder », in Glon Marie, Launay Isabelle, et Théâtre national de Chaillot (éd.), Histoires de gestes, Arles, Actes Sud, coll.Théâtre », 2012.

La trace peut être envisagée à travers le corps, envisagé à la fois comme support, archive et empreinte. Les textes mettent en évidence comment la corporéité, loin d’être un simple médium éphémère, devient le lieu d’une transmission mémorielle et affective. Entre la persistance du geste, la mémoire des luttes et les formes sensibles d’inscription du vécu, le corps se révèle un territoire où s’entrecroisent l’intime et le politique, le sensible et archivable.

Recommandations de lectures de la séance :

● Jean-Luc Nancy,Corpus, Paris, Métailié, 1992.

● Nancy Jean-Luc, Corpus, traduit par Richard Rand, First edition., New York, Fordham University Press, coll. Perspectives in continental philosophy », 2010.

● Merleau-Ponty Maurice, L’œil et l’esprit, 1960, Paris, Gallimard, coll.« Collection folio Essais », n˚ 13, 1989.

● Cvetkovich Ann, An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures, Duke University Press, 2003.

● Lorenz Renate, Bortolotti-Burdeau Marie-Mathilde et Alfonsi Isabelle, Art queer: une théorie freak Amanda Baggs, Pauline Boudry, Bob Flanagan, Felix Gonzalez-Torres, Sharon Hayes, Zoe Leonard, Henrik Olesen, Jack Smith, Shinique Smith, Wu Tsang et Ron Vawter, Paris, B42, coll.« Culture », n˚ 01, 2018.

● 17 avril 2026

Séance 7 – Traces, ruines et disparition : vestiges, absences et formes délabrées

● Didi-Huberman Georges, Écorces, Paris, les Éd. de Minuit, 2011.

● Muñoz José Esteban, « Le geste, les ehemera et le sentiment queer », in Cruiser l’utopie : l’après et ailleurs de l’advenir queer, Paris, Brook, 2021.

Cette séance interroge la trace dans ses formes lacunaires et délabrées : ruines, absences, effacements. Loin de signifier une perte définitive, ces restes et fragments deviennent porteurs d’une mémoire autre, non linéaire et résistante. Les lectures proposées invitent à penser la puissance poétique et politique des vestiges, entre survivance du passé et ouverture vers des imaginaires de l’avenir.

Recommandations de lectures de la séance :

● Benjamin Walter, Origine du drame baroque allemand, 1928, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2009.

● 29 mai 2026

Séance 8 – Politique de la trace : invisibles, oubliés, censurés. Perspectives décoloniales.

● Hartman Saidiya, « Venus in Two Acts », Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism, 12-2, 1er juin 2008, p. 1‑14.

● Azoulay Ariella, La résistance des bijoux : contre les géographies coloniales, traduit par Jean-Baptiste Naudy, Sète, Ròt-bò-Krik, 2023.

Cette séance porte sur la dimension politique de la trace et sur ses usages critiques face aux violences de l’histoire, aux effacements imposés et aux récits dominants. Les textes ouvrent des perspectives décoloniales qui mettent en lumière les voix marginalisées et les mémoires occultées. Ils interrogent la possibilité de réinventer des pratiques de transmission et d’archive qui rendent justice à celles et ceux que la sélection des traces a tenté de réduire au silence.

Recommandations de lectures de la séance :

● Hartman Saidiya V., Wayward lives, beautiful experiments: intimate histories of riotous black girls, troublesome women and queer radicals, Paperback edition., London, Serpent’s tail, 2021.

● Azoulay Ariella Aïsha, Potential history: unlearning imperialism, London, Verso, 2019.

● 19 juin 2026 (date à confirmer)

Séance 9 – Recherche-création en archives : faire avec les traces

Présentation de Laurent Pichaud (chorégraphe et maître de conférences, Musidanse, Paris 8) pour parler de ses recherches. Titre de l’intervention à venir.

Recommandations de lectures de la séance :

● Boulba Pauline L., CritiQueer la danse. Réceptions performées & critiques affectées, Presses universitaires de Vincennes, 2023.

● Vincent Debaene, Éléonore Devevey et Nathalie Piégay (dirs), Archiver/Créer (1980-2020). Genève, E. Droz, coll. Recherches et Rencontres, 2021.

Mots -clefs : Trace, Mémoire, Archive(s), Vestiges, Empreinte, Ruine, Disparition, Éphémère, Philosophie, Sémiotique, Esthétique, Histoire, Arts