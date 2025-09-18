Roger Martin du Gard, Stefan Zweig, Correspondance (1931-1941)

Roger Martin du Gard et Stefan Zweig

Correspondance (1931-1941)

Édition de Jean-Yves Brancy

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 63, série « Les XXe et XXIe siècles », n° 8 », 2025

Le destin croisé de deux grands écrivains du XXe siècle se dessine à travers leur correspondance : Roger Martin du Gard (1881-1958), l’auteur des Thibault, une grande fresque familiale pour laquelle il obtint en 1937 le prix Nobel de littérature, et Stefan Zweig (1881-1942), l’écrivain à succès de l’Entre-deux-guerres.

Existe également en version reliée - EAN 9782406182214 - au prix de 76 EUR.