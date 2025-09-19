Louise Dupin

Des femmes. Observations du préjugé commun sur la différence des sexes

Édition de Frédéric Marty

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 818, 2025.

Le présent volume propose la première édition critique Des femmes de Louise Dupin, resté à l’état de manuscrit depuis 1751. Dans cet ouvrage féministe majeur du siècle des Lumières, l’autrice défend l’égalité des sexes dans une perspective encyclopédique. Elle propose un projet global de réforme de la société.

