Louise Dupin, Des femmes. Observations du préjugé commun sur la différence des sexes
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Louise Dupin
Des femmes. Observations du préjugé commun sur la différence des sexes
Édition de Frédéric Marty
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 818, 2025.
Le présent volume propose la première édition critique Des femmes de Louise Dupin, resté à l’état de manuscrit depuis 1751. Dans cet ouvrage féministe majeur du siècle des Lumières, l’autrice défend l’égalité des sexes dans une perspective encyclopédique. Elle propose un projet global de réforme de la société.