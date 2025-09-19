Jules Siegfried

Journal des voyages. En Angleterre, aux Antilles, en Espagne, aux Indes, en Italie, etc. (1860-1865)

Édition de Carole Christen

Paris, Classiques Garnier, coll. « Géographies du monde », n° 42, 2025.

Les récits des voyages en Europe et à travers le monde du jeune négociant Jules Siegfried (1837-1922), futur républicain libéral – maire du Havre, député, sénateur, ministre – et réformateur social, sont un témoignage majeur pour l’étude des voyages au xixe siècle en particulier des traversées maritimes.

