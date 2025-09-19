Jehan Rictus

Les Soliloques du pauvre

Édition de Denis Delaplace

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 817, 2025.

Ce recueil, dont Mallarmé admira la « géniale » déformation de la langue, fait entendre le dénuement et la révolte des miséreux dans la langue saisissante du peuple. Cette édition propose les différentes variantes du texte ainsi qu’un glossaire des termes argotiques éclairant la langue adoptée par Jehan Rictus (1867-1933).

