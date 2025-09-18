Miguel de Cervantès

Théâtre barbaresque :

La Vie à Alger / Les Bagnes d’Alger / Le Vaillant Espagnol / La Grande Sultane Doña Catalina d’Oviedo

Édition et traduction d'Anne Duprat, Florence Madelpuech-Toucheron et Anne Teulade Anne

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes», n° 819, série Textes du monde, 2025.

Inédites en français, ces quatre comedias sont directement inspirées à Cervantès par le souvenir de ses propres mésaventures en Méditerranée et par son séjour à Alger, où il fut captif de 1575 à 1580. Elles sont surtout, pour le dramaturge en devenir, l’occasion d’expérimenter des formules dramatiques nouvelles.

