Sénèque, Fragments et témoignages. Epigrammes. (trad. R. Muller)

Sénèque est un auteur stoïcien majeur, le premier dont il subsiste un grand nombre de textes. Cette relative abondance, la chose est peu connue, ne représente pourtant qu’une partie de la production totale : on estime en effet que la moitié environ des écrits de Sénèque est perdue, ne subsistant qu’à travers des titres et des fragments. Ces restes, méconnus et rarement exploités, ne sont pourtant pas insignifiants, car ils contiennent des thèses et des sujets dont on n’a pas d’autres témoignages dans l’oeuvre conservée.

Sénèque est aussi un écrivain de talent, qui en dehors des textes philosophiques a écrit plusieurs tragédies. C’est pourquoi on n’a pas hésité à lui attribuer en outre un ensemble de poésies connu sous le nom d’Épigrammes. Si certains de ces poèmes sont sans doute de la main de Sénèque, il est difficile de l’assurer pour tous. Plutôt que d’en faire un choix arbitraire, on a préféré offrir aux lecteurs l’occasion de découvrir l’ensemble de ces textes rarement édités.

Introduction et traduction de R. Muller.