Bicentenaire de la photographie. Appel à chercheur.se (École nationale supérieure de la photographie, Arles)

Pour fêter le bicentenaire de la naissance de la photographie, le ministère de la Culture a programmé de septembre 2026 à septembre 2027 une grande manifestation impliquant tous les acteurs de la photographie, des arts et de la culture afin de mettre à l’honneur la création et le patrimoine photographique français.

Fondée en 1982, l'École nationale supérieure de la photographie est la seule école d’art nationale dédiée à la photographie en France. Elle dispense un enseignement de haut niveau pour former des photographes auteurs, des vidéastes et, d’une manière plus générale, des professionnels de l’image.

En tant qu'acteur majeur pour ce médium en France, l'ENSP a souhaité participer à cet événement en lançant un programme de recherche portant sur l'histoire des pédagogies de l'école. Il s'agira, à l'appui de ce travail, d'envisager un projet d'exposition pour l'été 2027.

Les missions

L’enjeu de ce projet sera de mener une recherche approfondie sur ce que l'École nationale supérieure de photographie d’Arles, depuis sa création à aujourd’hui et à travers ses différentes formes de pédagogies, nous donne à voir et comprendre de la photographie et de son histoire.

En s’appuyant sur les archives de l’ENSP, sur son fonds photographique (constitué par les dons d’oeuvres des diplômé·e·s) ainsi que les mémoires vivantes de l’école, ce travail de recherche a pour objectif d’aider à l'élaboration d'un projet d'exposition envisagé avec les équipes pédagogiques et un·e commissaire associé·e à l'été 2027.

La priorité sera accordée aux chercheur·se·s ou aux professionnel·le·s de l’histoire de l’art témoignant d’une expérience avérée et dont les activités de recherche sont en lien avec les domaines de l’histoire de la photographie de son invention à nos jours, l’histoire des pédagogies artistiques, les pratiques et théories des arts visuels...

Répartition du temps de travail

Temps partiel avec périodes de présence à l’ENSP d’Arles à définir entre la personne recrutée et l’école, en fonction des besoins des deux parties (mi-temps lissé de décembre 2025 à mai 2026).

Rémunération

1500 euros bruts par mois.

—

Modalités de candidature

→ Un plan de recherche (axes, thématiques et méthodologie envisagés, calendrier prévisionnel sur 6 mois, bibliographie non exhaustive)

→ Un curriculum vitae comprenant la liste des publications déjà parues ou en attente de parution → Une lettre de motivation

Les candidatures doivent être adressées à l’adresse : aline.derderian@ensp-arles.fr en précisant en objet du mail “NOM Prénom - Candidature bicentenaire recherche”

Calendrier

Date limite de candidature | 12 octobre 2025 minuit Entretien en visioconférence | 17 octobre 2025 Début du contrat | Dès que possible

Durée du contrat | 6 mois.