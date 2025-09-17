Poste PRAG/PRCE : Littérature contemporaine, Expression communication, Métiers du livre (IUT Saint-Cloud)

Poste PRAG/PRCE en Lettres modernes (réf. Galaxie 4986)

Littérature contemporaine, Expression communication française et professionnelle, Métiers du livre

IUT de Ville d'Avray (site de Saint-Cloud), université Paris Nanterre

Département Infocom option Métiers du livre

Lieu d'exercice : Pôle Métiers du livre, 11 av. Pozzo di Borgo, 92210 Saint-Cloud

Ouverture des candidatures : 15/09/2026

Clôture des candidatures : 10/10/2026

Profil enseignement

Le département Infocom de Saint-Cloud (IUT de Ville d’Avray) regroupera à la rentrée 2026 trois promotions de première, seconde et troisième année de BUT, fortes chacune de deux groupes de travaux dirigés, une année spéciale (en BUT3, constituant un an de professionnalisation accélérée, ouverte aux formations initiale et continue), une licence professionnelle librairie en apprentissage en collaboration avec l’Ecole de la librairie (ex INFL).

Appelé·e à exercer dans une équipe résolument pluridisciplinaire, le/la candidat·e est attendu·e sur les registres de compétences suivants : une forte spécialisation en littérature contemporaine, un bagage pédagogique en communication et expression, afin d’évoluer dans le cadre d’une formation professionnalisante. Une expérience dans les métiers du livre sera appréciée, comme une sensibilité à la communication des organisations.

Les enseignements s’adressent aux étudiant·es des trois années du BUT Infocom MLP (40 à 50 étudiant·es par année) en formation initiale et continue, ainsi qu’en formation par apprentissage. Les missions pédagogiques comprendront par ailleurs le suivi des étudiant·es dans le cadre des projets tuteurés et des stages, dans une formation très portée sur la gestion de projets. Prenant activement part à la vie du département, il ou elle pourra être amené·e à y exercer des responsabilités administratives. Le travail en équipe est une valeur forte du département et l’enseignant·e devra montrer ses capacités dans ce domaine.

Les cours (CM et TD) à pourvoir en 2026-2027 au sein du département Infocom option Métiers du livre de Saint-Cloud, à hauteur de 384h équivalent TD, sont à compter parmi les suivants :

Littérature contemporaine

Expression écrite et orale

Écrits professionnels

Parcours personnel et professionnel (PPP)

SAE Mise en contexte professionnel/Panorama culturel

Outils de communication numérique

Portfolio

Description des activités complémentaires

D’après l’approche par compétences (APC), le ou la collègue recruté·e devra s’impliquer dans la gestion des projets et des portfolios des étudiant·es, des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE), nées de la réforme du Bachelor Universitaire de Technologie, comme dans le suivi des stages des étudiant·es en entreprises et en bibliothèque, avec l’encadrement de rapports et de mémoires de stages de première, deuxième et troisième année, ainsi que d’année spéciale. Des charges administratives pourront lui être confiées.

Compétences particulières requises

Une familiarité avec les métiers du livre et la communication sera très appréciée, comme une expérience dans l’enseignement secondaire et les formations professionnalisantes.

Équipe pédagogique

2 Professeurs des universités (histoire, sociologie)

5 Maîtres de conférences (infocom, lettres, histoire de l’art)

2 PRAG de langues (espagnol, anglais)

6 MAST (professionnels associés en édition, librairie, bibliothèque)

Deux secrétaires pédagogiques

Directeur du département : Julie HAGE