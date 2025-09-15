Jakobson à New York

Exilé aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, le linguiste Roman Jakobson (1896–1982) intègre une école française créée par des savants exilés : l’École libre des hautes études. Il y donne une série de cours, auxquels assiste notamment Claude Lévi-Strauss. Cet enseignement a eu un impact majeur sur les sciences humaines contemporaines, puisqu’il est une des sources capitales du "structuralisme généralisé" d’après-guerre. Dans Les cours de Roman Jakobson à l'École libre des hautes études. New York (De Gruyter), Pierre-Yves Testenoire explore ce moment crucial de l’histoire des sciences au XXe siècle. Le livre est également proposé en libre accès (téléchargement) depuis un espace académique abonné.

Rappelons la parution en 2023 de La Génération qui a gaspillé ses poètes de Roman Jakobson, édité par les impeccables éditions Allia, requiem pour une génération sacrifiée : celle des poètes russes des années vingt exécutés, torturés comme Blok ou suicidés, comme Essenine et surtout Maïakovski, que Jakobson a bien connu avant de fuir la Russie et à qui est consacré l’essentiel de ce texte. Mais aussi, dans "La Librairie du XXIe siècle" des éditions du Seuil, par les soins d'Emmanuelle Loyer, de la Correspondance 1942-1982 entre Claude Lévi-Strauss et Roman Jakobson, qui entrecroise sur presque un demi-siècle le fil de deux vies dans la trame d'une amitié savante qui ne s'interrompra qu’avec la mort.

