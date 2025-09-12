La construction des catégories du masculin/féminin au cours du long XVIIIe s. (2026 Annual Meeting ASECS, Philadelphie)

Dans le cadre du colloque annuel de l'ASECS - American Society for 18th Century Studies (Philadelphie, 09-11 avril 2026) est organisé le panel francophone: La construction des catégories masculines/féminines au cours du long XVIIIe siècle qui est parrainé par la Society for Eighteenth-Century French Studies (SECFS)/Société d’études françaises du XVIIIe siècle.

Cette session en langue française, dans le cadre d’une réflexion interdisciplinaire, invite à des communications orientées vers la thématique de la construction, la contestation ou la reconfiguration des normes de genre au cours du long XVIIIe siècle. C’est une époque qui a réfléchi à la différence entre les hommes et les femmes dans de nombreux domaines : social, culturel, littéraire, linguistique... Raewyn Connell et John Beynon, dans leurs études sur la masculinité, ont montré que celle-ci est liée au contexte culturel et social d’une époque. Il en va de même pour la féminité. Ainsi, l’étude des catégories du masculin et/ou féminin doit tenir compte des origines sociales, des mentalités ou des coutumes propres à la période envisagé. L’objectif est d’analyser comment la catégorie du masculin/féminin peut être une classification fermée ou/et interconnectée, mutuellement influencée et transformée dans des contextes sociaux, culturels, littéraires, linguistiques... En croisant les approches des théoriciens modernes (Joan W. Scott, Thomas Laqueur, Judith Butler ou Michel Foucault) nous proposons non seulement d’éclairer les discours du XVIIIe siècle sur la construction du féminin et/ou masculin (auteurs ou autrices connu-e-s/inconnu-e-s/oublié-e-s), de comprendre la manière dont cette époque a pensé — et parfois brouillé — les frontières entre masculin et féminin, mais aussi de réfléchir à la manière dont cette construction/déconstruction peut influencer la pensée critique contemporaine.

Les propositions de communications de 250 mots devront être envoyées avant le 22 septembre 2025 directement au site web de l’ASECS à l'aide du formulaire d'inscription qui y est disponible https://asecs.org/2026-submission-page/. V

ous trouverez des instructions détaillées sur le site web de l’ASECS.