The Invisible Bond: How Animals Shape Human Society (revue Animals)

English version below

Alors que le XXIe siècle remet en question l'anthropocentrisme, les relations humaines avec la nature, notre planète et ses populations évoluent. À l'heure où l'on s'intéresse de plus en plus aux êtres non humains et aux causes environnementales, les sciences contemporaines dans leur ensemble connaissent un « tournant animal » (Cederholm et al., 2014). Sous l'impulsion des récentes découvertes scientifiques, notamment en biologie et en éthologie, nous observons une modification du statut des animaux non humains dans nos sociétés. Autrefois considérés comme des machines dénuées d'émotions (Descartes, Harrison 1992), ils sont aujourd'hui appréciés pour leur individualité, leur personnalité et leur sensibilité.

Cependant, les relations établies avec eux sont diverses et complexes. Des animaux de compagnie – avec lesquels nos liens sont si forts qu'ils sont désormais considérés comme des membres à part entière de la famille – aux espèces non domestiquées, craintes ou admirées, en passant par les animaux de trait et d'élevage utilisés au service des humains, comment et dans quelle mesure nos relations avec eux créent-elles des dynamiques spécifiques dans nos sociétés ?

Depuis l'ouvrage pionnier « Animal Liberation » de Peter Singer (1975), ainsi que l'émergence des animal studies et de l'éthique animale dans les années 2000, l'antispécisme et la sentience reconfigurent notre regard sur les animaux non humains. Des publications récentes, comme « The Rise of Critical Animal Studies », mettent l'accent sur la dimension interdisciplinaire de l'étude des liens entre animaux humains et non humains, ainsi que sur leurs liens avec d'autres questions sociales.

Ce numéro spécial vise donc à publier des travaux de recherche issus de différents domaines scientifiques, adoptant une perspective transdisciplinaire afin d'explorer les multiples aspects par lesquels nos liens avec les autres animaux façonnent nos sociétés. Les manuscrits originaux abordant tous les aspects de ces interactions sont invités à être soumis. Les sociétés étudiées peuvent être réelles ou fictives, de diverses cultures, du passé, du présent ou du futur, et peuvent être étudiées du niveau collectif au niveau dyadique, pour toute espèce et dans tout contexte. Les attitudes du public envers les relations ou le statut des animaux, ainsi que les observations directes de terrain, sont également les bienvenues, à condition que la recherche examine la manière dont ces attitudes influencent la société étudiée.

En raison de la volonté explicite de publier un numéro spécial interdisciplinaire, les domaines d'intérêts particuliers comprennent les sciences du comportement, les sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, les études animales, les études culturelles, la littérature, le zooféminisme et la zoopoétique.

La publication se fera en anglais.

Les soumissions peuvent être envoyées jusqu'au 31 janvier 2026.

Plus d'information à cette adresse: https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/9ZT65EA8KA

—

As the 21st century is challenging anthropocentrism, human relationships with nature, our planet, and its inhabitants are changing. In a time of growing concern about non-human beings and environmental causes, contemporary sciences as a whole are experiencing an “animal turn” (Cederholm et al., 2014). Driven by recent scientific discoveries, particularly in biology and ethology, we have observed a modification in the status of non-human animals in our societies. Once considered emotionless machines (Descartes, Harrison 1992), they are now appreciated for their individualities, personalities, and sensitivities.

However, the relationships established with them are various and complex. From companion animals—with whom our relationships are so strong that they are now considered full family members—to non-domesticated species who are either feared or admired, in addition to working animals and livestock who are used to serve humans purposes, how and to what extent do our relationships with animals create specific dynamics in our societies?

Since the pioneering work Animal Liberation by Peter Singer (1975), as well as the emergence of the animal studies and animal ethics research fields in the 2000s, anti-speciesism and sentience are reconfiguring our way of considering non-human animals. Recent publications, such as The Rise of Critical Animal Studies, emphasize the interdisciplinary dimension when studying the bonds between human and non-human animals, as well as their links with the study of other social issues.

Thus, the present Special Issue aims to publish research work from different scientific fields, utilizing a transdisciplinary perspective in order to explore the multiple aspects in which our bonds with other animals shape our societies. Original manuscripts that address any aspects of these interactions are invited to be submitted to this Special Issue. The studied societies can be real or fictional, various cultures from our past, present, or future, and can be investigated from the group to the dyadic level, for any species, in any setup. Attitudes to animal relationships or status amongst the public, as well as direct field observations, are also welcome, as long as the research discusses the way these attitudes influence the studied society.

Due to the explicit willingness to publish an interdisciplinary Special Issue, the areas of special interest include behavioral science, social sciences, anthropology, sociology, philosophy, animal studies, cultural studies, literature, zoofeminism, and zoopoetics.

Due date: 31/01/2026

More informations : https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/9ZT65EA8KA

Guest Editor

Dr. Charlotte Duranton.

—

Bibliography

1. Cederholm, E. A., Björck, A., Jennbert, K., & Lönngren, A. S. (2014). Exploring the animal turn: Human–animal relations in science, society and culture. The Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University.

2. Harrison, P. (1992). “Descartes on animals”. The Philosophical Quarterly (1950-), 42(167), 219-227.

3. Singer P. (1975), Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, Harper Collins, New York.

4. Taylor Nik & Twine Richard (ed.) (2014) The Rise of Critical Animal Studies – From the Margins to the Center, Routledge, London.