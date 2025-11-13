Voltaire

Théâtre complet. Tome II A, L’Ombre de Shakespeare

Sous la direction de Renaud Bret-Vitoz et Pierre Frantz.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du théâtre français », n° 116, 2025.

Les pièces ont été écrites et représentées, pour la plupart, entre le séjour de Voltaire en Angleterre et sa retraite à Cirey. La découverte du théâtre anglais a laissé une trace profonde dans son théâtre tragique. De là une réelle inventivité dramaturgique que l’on retrouve jusque dans les livrets d’opéra qu’il compose au même moment.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406184706 - au prix de 118 euros