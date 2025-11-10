William Faulkner, Le Bruit et la fureur (nouvelle trad.)

Au printemps 1928, dans un comté imaginaire du sud des États-Unis, la vieille famille aristocratique des Compson se déchire sous le regard dépité de ses domestiques. Au sein d’une grande demeure décatie, quatre voix se répondent par ricochet : Benjy, le petit dernier, resté enfermé dans l’enfance, qui ne cesse de hurler ; Jason, le cadet, cynique à l’âme vengeresse ; Quentin, l’aîné, âme torturée de la fratrie, follement épris de sa soeur Caddy ; et Dilsey, leur vieille servante, qui observe le tout avec une grande sagesse.

Considéré comme l’un des meilleurs livres de la littérature anglophone, Le bruit et la fureur est un chef-d’œuvre incontournable. Par cette nouvelle traduction somptueuse, Charles Recoursé apporte une clarté inédite et une fluidité qui en rendent la lecture plus magnétique que jamais.



Cette édition inclut une préface du traducteur ainsi qu’un appendice exceptionnel de William Faulkner rédigé dix-sept ans après la parution originale.

Nouvelle traduction de Charles Recoursé.

