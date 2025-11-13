Henri Roorda, Débourrer les crânes. Écrits pacifistes (éd. Alain Ausoni, Anne-Lise Delacrétaz)

Édition préparée et préfacée par Alain Ausoni et Anne-Lise Delacrétaz

« Mon seul but est d’influencer (oh ! dans une bien faible mesure !) les êtres qui comme moi, aiment la sociabilité, la fraternité et la paix, mais qui se laissent encore intimider par des grands mots qui ne correspondent en eux à aucune croyance sincère », explique Henri Roorda le 28 octobre 1914, quelques semaines après la déclaration de guerre, dans une lettre au socialiste français Georges Renard. Il est en train de mettre la dernière main à Mon internationalisme sentimental (Cahiers vaudois, 1915), plaidoyer pour la paix, à contre-courant du bellicisme alors largement répandu en Suisse romande comme partout ailleurs, et première dénonciation du « bourrage des crânes ».

Près de dix ans plus tard, Roorda revient dans Le Débourrage des crânes est-il possible ? (G. Vaney-Burnier S.A, 1924) sur la question de l’endoctrinement – qui a causé la guerre – et de la formation de l’opinion, dont les véhicules sont à ses yeux l’école, le livre et la presse. Il renoue avec la verve subtilement contestataire qui aura ainsi animé toute sa carrière d’essayiste et de chroniqueur.

Première réédition des deux grands écrits de guerre et de paix d’Henri Roorda, ce volume leur ajoute un choix de chroniques plus légères dans lesquelles, sous le célèbre pseudonyme de Balthasar, il défend par l’ironie, l’absurde ou le paradoxe ses positions pacifistes et internationalistes et rit avec un large public des « bourreurs de crâne ».

—

