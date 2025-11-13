Voltaire, Théâtre complet. Tome II B, L’Ombre de Shakespeare
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)
Voltaire
Théâtre complet. Tome II B, L’Ombre de Shakespeare
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du théâtre français », n° 118, 2025.
Voltaire continue d’écrire du théâtre à Cirey malgré l’éloignement des scènes parisiennes. Influencé par son expérience de spectateur en Angleterre, il introduit la tragédie nationale en France et ses comédies empruntent des idées remarquables à des modèles anglais.
Existe également en version reliée - EAN 9782406189473 - au prix de 118 euros