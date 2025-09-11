Elsa Godart, Le Droit des gens virtuels. Une éthique pour les générations futures

Les technologies numériques présentent des enjeux inédits, tant anthropologiques que sociaux, qui interrogent profondément l’exceptionnalité de l’espèce humaine. Nos modes de vie, nos interactions sociales, les structures économiques ou familiales, mais aussi les cadres traditionnels de la pensée sont remis en cause. À travers les algorithmes, les réseaux sociaux, l’IA ou le métavers, la technique ne se contente plus de prolonger les facultés humaines, elle participe à leur transformation ; l’intelligence artificielle ne se limite pas à automatiser des tâches, elle façonne des comportements originaux, influence les décisions et redéfinit les rapports de pouvoir. Les grandes plateformes numériques, quant à elles, ne se contentent pas de connecter des individus, elles modèlent des subjectivités, standardisent des désirs et transforment les relations intersubjec­tives en marchandises. Ces mutations profondes suscitent un questionnement : quel devenir pour le sujet dans cet environnement numérique ? Est-il réduit à un simple consommateur, à une donnée parmi d’autres, ou bien reste-t-il un acteur capable de se définir et de se projeter librement ?

À l’heure d’un développement technoscientifique sans précédent, il est fondamental de réfléchir à une éthique du sujet virtuel et d’ériger une déclaration universelle des droits et des devoirs du citoyen numérique.

Elsa Godart est philosophe et psychanalyste, chercheuse au LIPHA de l’université Gustave Eiffel, associée au LAP à l’EHESS-CNRS. Elle a fondé l’Institut de recherche en éthique du sujet numérique (IRESN), est membre de l’Institut du Virtuel (IVS0) et du comité d’ethico-vigilance pour la cellule éthique du numérique en santé. Elle est l’autrice de plus d’une vingtaine de livres.