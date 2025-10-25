Mark Mazower, Antisémitisme. Métamorphoses et controverses

Les sentiments et les actes antijuifs traversent la culture occidentale depuis des siècles. Le mot " antisémitisme " en revanche, que l'historien Mark Mazower place au cœur de sa réflexion, est beaucoup plus récent. Il n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle dans une Europe alors agitée par la triple question nationale, sociale et démocratique. L'antisémitisme, réaction essentiellement politique au mouvement d'émancipation des Juifs d'Europe, est la face cachée de la modernité occidentale. À travers un ennemi imaginaire, les mouvements qui s'en revendiquent, depuis les antidreyfusards français jusqu'aux nazis allemands, cherchent à saper le principe d'égalité juridique entre les citoyens.

Mais le terme entre dans une zone de turbulence après la Shoah et la création d'un État juif en Palestine. Alors que dans les sociétés occidentales la haine antijuive régresse ou se dissimule, les regards se tournent vers les sociétés musulmanes, décrites par certains comme le foyer d'un " nouvel antisémitisme ". Une grille de lecture trompeuse, explique ce livre brillamment documenté, parce qu'elle fait fi de la recomposition du monde juif, dont le centre de gravité a quitté l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, et parce qu'elle repose sur une définition fallacieuse de l'antisémitisme qui étouffe en contrebande toute critique d'Israël. Un dangereux retournement de sens s'est ainsi opéré, qui a fractionné ce qui devrait pourtant être un combat commun : la lutte contre l'antisémitisme et pour les droits des Palestiniens.

Lire un extrait…

Mark Mazower est professeur d'histoire à l'université Columbia (New York). Il a travaillé sur les totalitarismes, les idéologies du XXe siècle et les transformations des identités nationales. Il est notamment l'auteur de Le Continent des ténèbres. Une histoire de l'Europe au XXe siècle (2005, rééd. 2021).

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Métamorphoses de l’antisémitisme", par Jean-Yves Potel

En ces temps de recrudescence de l’antisémitisme mais aussi de controverses sur certaines utilisations du mot, un travail historique examinant son sens ne peut être que bienvenu. « Il n’y a jamais eu si peu de consensus sur la signification réelle de ce mot », constate d’emblée Mark Mazower. Professeur à l’université de Columbia (New York), auteur d’une magistrale histoire du XXe siècle européen, Le continent des ténèbres (Complexe, 2005), il présente une vaste étude, de 1880 à nos jours, sur ce que chacun croit évident alors que la notion est utilisée de manière contradictoire selon les époques et les situations politiques.

—

FRANCE CULTURE - Questions du soir

LIBRAIRIE L' ATELIER [Paris]

FRANCE INFO LIVRE ACTU

LIBRAIRIE L' ATELIER [Paris]

MK2 Institut - MK2 Odéon

FRANCE CULTURE - Va savoir

MK2 Institut - MK2 Odéon

[PRESSE] Antisémitisme. Métamorphoses et controverses

—

Table des matières

Introduction. La grande confusion

Première partie

L'Europe à l'ère des antisémites

1. Dieu, la Nation, et l'éternité

2. L'émancipation et ses ennemis – 1880-1914

3. L'essor de l'antisémitisme – 1914-1933

4. L'antisémitisme en tant que puissance mondiale – 1933-1945

5. Après la catastrophe : l'Europe de la guerre froide

Europe occidentale

Derrière le rideau de fer

Deuxième partie

Sur le champ de bataille des idées

6. Prélude. Les États-Unis, Israël et le Moyen-Orient entre les années 1940 et les années 1960

Une terre sans antisémitisme ?

La situation au Moyen-Orient

7. Un nouvel antisémitisme ?

La scène internationale

La découverte de l'identité juive américaine

Quand Israël devient juif

8. L'arme des mots

9. La nature même de la chose

10. Les aveugles et l'éléphant

Épilogue. Ce que j'ai vu

Pour en savoir plus. Un bref guide de lecture

Remerciements

Notes

Index.