Stéphane Hessel, Indignez-vous ! (rééd.)

« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. »

En octobre 2010, Stéphane Hessel, 93 ans, ancien résistant, dernier témoin vivant de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, lançait son appel à une « insurrection pacifique ». Son manifeste allait connaître un incroyable succès : 44 traductions, plus de 4 millions d’exemplaires inspirant un mouvement planétaire : des Indignados espagnols à Occupy Wall Street en passant par les printemps arabes.

Quinze ans après, l’extrême droite et le totalitarisme gagnent du terrain, arrivent au pouvoir dans certains pays, et menacent de nouveau l’État de droit. Les enjeux soulevés par Indignez-vous ! sont loin d’avoir disparu : la remise en cause des acquis de la Résistance (retraites, Sécurité sociale) ; les médias aux mains de pouvoirs d’argent ; l’écart sans cesse grandissant entre les riches et les pauvres ; les soupçons à l’égard des immigrés ; la planète en danger ; Gaza…

De quoi dire, comme certains le font, que ce monde en chaos a eu raison de la faculté d’indignation. Impossible ! Si l’on s’imprègne à nouveau du message crucial de Stéphane Hessel, on comprendra, comme il l’écrit, que « l’indignation est l’une des composantes essentielles qui font l’humain avec l’engagement qui en est la conséquence » et qu’elle est d’abord l’éveil d’une conscience morale. À ce titre, l’actualité – aussi sombre et dévorante soit-elle – ne saurait l’épuiser.

Nouvelle édition revue et corrigée, accompagnée d’une préface inédite de Salomé Saqué, journaliste et autrice de Résister.

