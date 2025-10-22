Denis Moreau, Tous hérétiques ? Sur l'actualité de quelques débats chrétiens

Et si les hérésies oubliées d’hier façonnaient les débats d’aujourd’hui ?

Cet essai original révèle comment les doctrines autrefois condamnées par l’Église catholique ressurgissent, parfois méconnaissables, au cœur de nos préoccupations contemporaines.

Les exemples abondent : certains schémas du donatisme se retrouvent dans la tentation du repli identitaire ; le rejet de l’universalisme rappelle l’élitisme du gnosticisme ; l’obsession de l’autonomie individuelle, célébrée par le développement personnel, réactive le vieux rêve pélagien d’un salut sans grâce ; même les mouvements prônant le refus de la parentalité font écho à l’encratisme des premiers siècles. Etc.

Loin d’un traité réservé aux seuls spécialistes, ce livre clair et vivant fait apparaître les racines ignorées de certaines idées modernes, dont il approfondit la compréhension. Il met aussi en lumière les choix fondateurs et les hésitations doctrinales du catholicisme, tout en dévoilant la dynamique créatrice qui oppose orthodoxie et hérésie.

Au fil des pages, une conviction s’impose : la pensée chrétienne n’est aucunement reléguée au passé, elle irrigue encore, souvent à notre insu, nos discussions les plus actuelles.

Denis Moreau est professeur de philosophie à l’université de Nantes. Il a publié de nombreux essais au Seuil dans lesquels il interroge le sens contemporain du christianisme. Parmi eux : Pour la Vie ? Court traité du mariage et des séparations (2014), Comment peut-on être catholique ? (2018), Résurrections. Traverser les nuits de nos vies(2022).