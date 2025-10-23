Robert Bonamy, Cinéma réfractaire. Approches documentaires

Rechercher le cinéma contemporain pour se trouver aux côtés de réalisatrices et de réalisateurs qui inventent des approches documentaires, avec des films vifs, poétiques, réfractaires aux règles actuelles de l'exploitation.

​Rechercher le cinéma réfractaire, c'est-à-dire les tentatives de cinéastes qui initient leurs propres fabriques, afin de comprendre que leurs propositions filmiques ne remplissent pas foncièrement les marges, mais qu'elles renouvellent aussi le battement même du cinéma. ​​

​Si le cinéma s'avère parfois réfractaire au cinéma, c'est pour mieux se rapprocher, non sans accrocs, des réalités matérielles.

​​​Robert Bonamy est Professeur à l'Université de Poitiers. Il cherche et enseigne l'esthétique du cinéma ainsi que les pratiques du documentaire de création (films documentaires et documentaires sonores). Son précédent livre s'intitule Cinémas en communs (éditions de l’œil, 2020).

Sommaire

Réfractaire, Réfracteur, Réfraction (une manière d’introduction)

1. Le cinéma en deçà au-delà ​

2. « Je ne veux rien de vos yeux »

3. Une éthique de l’écoute

4. Poétique du tact

5. L’approche : au plus près de l’à peu près

Après Prélude, après Épilogue, après (Posthume) (en aucune manière une conclusion)