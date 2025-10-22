Josephine Crawley Quinn, Et le monde créa l'Occident. Une nouvelle histoire des mondes anciens

Traduit de l’anglais par Souad Degachi et Maxime Shelledy

Selon un récit encore vivace, la « civilisation » occidentale (une invention du XIXe siècle) serait le fruit de la culture et du savoir grecs et romains, disparus d'Europe pendant les Âges dits obscurs et redécouverts à la Renaissance. Dans cet ouvrage captivant, Josephine Quinn montre que ce prétendu Occident n'existerait pas sans ses influences proche-orientale, africaine, indienne et chinoise très anciennes. Cette histoire globale livre un récit enthousiasmant qui débute deux mille ans avant notre ère pour se poursuivre jusqu'au Moyen Âge.

Avec un rare talent de conteuse, l’autrice nous convie à un merveilleux voyage, une traversée des siècles fascinante, celle de millénaires de rencontres et d'échanges commerciaux, d’influences techniques, culturelles ou religieuses, d’inventions qui circulent à l’échelle mondiale.

Josephine Quinn maîtrise au plus haut point l’art du récit, nous offrant des histoires, des portraits, des détails à la fois surprenants et passionnants, avec une grande générosité.

Professeure à l’université de Cambridge, Josephine Crawley Quinn est une historienne et archéologue britannique spécialiste d'histoire grecque, romaine et phénicienne. Elle travaille plus largement sur l’histoire et l’archéologie de la Méditerranée.