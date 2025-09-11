Hugues Jallon, Le Temps des salauds. Comment le fascisme devient réel.

« Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. » Cette phrase dit la vérité d’un temps, celui où le fascisme commence à exister vraiment. C’est le temps où les masques tombent, le temps des ralliements et des dîners en ville, où l’extrême droite devient fréquentable parce qu’on commence à la fréquenter. C’est aussi le temps des accomodements, des ambiguïtés et des changements de pieds. C’est surtout le temps où des hommes et des femmes responsables, dirigeants politiques, intellectuels, patrons, éditorialistes s’emploient à rendre la promesse fasciste raisonnable. Ce temps-là, c’est le temps des salauds.

Hugues Jallon a dirigé les Éditions La Découverte puis les Éditions du Seuil. Il est l’auteur de plusieurs livres de littérature aux éditions Verticales : Zone de combat (2007), Le début de quelque chose (2010) et La conquête des cœurs et des esprits (2015), Hélène ou le soulèvement (2019), Le capital, c'est ta vie (2023) et Le cours secret du monde en 2025.