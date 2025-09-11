Giordano Bruno, Opere complete. Oeuvres complètes II. La Cena de le ceneri. Le Souper des cendres.

Cette œuvre peut être considérée, à juste titre, comme la plus célèbre de Giordano Bruno. Il s'agit de son premier dialogue composé en langue "vulgaire", l'italien, publié à Londres en 1584. Du coucher du soleil au lever du jour, cinq savants débattent avec Bruno de la science copernicienne. Celui-ci s'oppose aux professeurs d'Oxford, bons aristotéliciens, en leur expliquant la portée révolutionnaire de Copernic: la Terre n'est plus au centre de l'univers, et il existe même une infinité de mondes et d'univers.

« Voici alors apparaître l’homme qui a franchi les airs, traversé le ciel, parcouru les étoiles, outrepassé les limites du monde… En pleine conformité avec les sens et la raison, c’est lui qui avec les clefs de sa compétence a ouvert par ses recherches ceux des cloîtres de la vérité auxquels nous pouvions avoir accès. Il a mis à nu la nature, que des voiles enveloppaient ; il a dénoué la langue des muets, qui ne savaient ni n’osaient démêler l’écheveau de leurs pensées ; il a rebouté les boiteux, incapables de parcourir en esprit le chemin inaccessible au corps vil et périssable. » (Giordano Bruno)

