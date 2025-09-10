Photographier la ville espagnole : Histoire de la photographie, pratiques et enjeux – XIXe-XXe siècles Fotografiar la ciudad española: Historia de la fotografía, prácticas y desafíos – Siglos XIX-XX (Paris)

Documentation, cristallisation des souvenirs, établissement d’un inventaire ou simple illustration, la photographie de la ville participe activement à la construction et à la diffusion de l’identité d’un lieu et de ses habitants ; elle façonne son image et lui confère une visibilité à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Cette journée d’études, organisée à l’occasion de l’exposition Séville. Destination photographique du projet Albert Kahn au Collège d’Espagne, se propose d’explorer l’histoire de la photographie urbaine espagnole des XIXe et XX siècles à travers ses techniques, ses usages, ses supports et ses enjeux esthétiques. En s’appuyant sur des exemples précis, elle tentera de mettre en lumière les conditions matérielles de production, de diffusion et de réception des images urbaines. Il s’agira également de réfléchir aux choix esthétiques et aux contraintes techniques qui ont façonné les représentations des villes espagnoles depuis le XIXe siècle, dans un contexte de perpétuelle évolution des pratiques photographiques.

