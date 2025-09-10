Marie Mennessier-Nodier, Charles Nodier. Épisodes et souvenirs de sa vie
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Marie Mennessier-Nodier
Charles Nodier. Épisodes et souvenirs de sa vie
Édition de Jacques Geoffroy
Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 67, série « Le dix-neuvième siècle », n° 27, 2025.
Ce parcours biographique (publié en 1867) fait revivre, dans un style alerte nourri de souvenirs intimes et d’anecdotes inédites, un Nodier attachant et familier. C’est moins l’écrivain que nous redécouvrons que le père aimant et l’ami fidèle. Ce livre drôle et émouvant est un acte de piété filiale.
Existe également en version reliée - EAN 9782406188629 - au prix de 83 euros