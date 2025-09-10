Marie Mennessier-Nodier

Charles Nodier. Épisodes et souvenirs de sa vie

Édition de Jacques Geoffroy

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 67, série « Le dix-neuvième siècle », n° 27, 2025.

Ce parcours biographique (publié en 1867) fait revivre, dans un style alerte nourri de souvenirs intimes et d’anecdotes inédites, un Nodier attachant et familier. C’est moins l’écrivain que nous redécouvrons que le père aimant et l’ami fidèle. Ce livre drôle et émouvant est un acte de piété filiale.

