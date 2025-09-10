Johann Wolfgang von Gœthe, Faust, première partie. Une traduction philosophique
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Johann Wolfgang von Gœthe
Faust, première partie. Une traduction philosophique
Édition et traduction de Laurent Gallois
Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », n° 15, 2025.
Faust, première partie est non seulement une œuvre majeure dans l’histoire de la poésie, mais aussi un moment philosophique. Cette traduction établit les résonances entre cette œuvre et la recherche de Goethe sur le vivant, ainsi que ses liens et ceux de Schiller avec Kant et Hegel.
