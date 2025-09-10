Johann Wolfgang von Gœthe

Faust, première partie. Une traduction philosophique

Édition et traduction de Laurent Gallois

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », n° 15, 2025.

Faust, première partie est non seulement une œuvre majeure dans l’histoire de la poésie, mais aussi un moment philosophique. Cette traduction établit les résonances entre cette œuvre et la recherche de Goethe sur le vivant, ainsi que ses liens et ceux de Schiller avec Kant et Hegel.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406179450 - au prix de 109 euros