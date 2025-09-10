René-Charles Guilbert de Pixerécourt

Mélodrames. Tome VII 1819-1822

Édition de Roxane Martin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du théâtre français », n° 117, 2025.

Ce tome rassemble les six mélodrames écrits par Pixerécourt entre 1819 et 1822 (La Fille de l’exilé, Les Chefs écossais, Le Mont sauvage ou le Solitaire, Valentine ou la Séduction, Ali-Baba ou les Quarante voleurs, Le Château de Loch-Leven), dont trois sont accompagnés de leur musique originale.

