Journée des doctorant.e.s de l'ADEFFI / ADEFFI Postgraduate Symposium 2025 (en ligne)
Journée de Doctorant.e.s de l’Association des études françaises et francophones d’Irlande 2025
Friday 12 September 2025/vendredi 12 septembre 2025
Colloque en ligne : MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIwNDRhNDQtNzE4MC00YjM1LThhMWQtOTNlY2E0NTJlMjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2247855545-00bb-4800-a65f-e79104ec0fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22a8012a36-74de-421e-9e1d-6ad6114c7f68%22%7d.
9.30h-10h : Ouverture de la salle Teams
Vérification technique et consignes (vérifications finales des micros, caméras et diapositives d’accueil partagées des participant.e.s)
10h-10h20 : Mot de bienvenue/Welcome Session
Sarah BERTHAUD, présidente de l’ADEFFI
Lauren MCSHANE, répresentante des doctorant.e.s de l’ADEFFI
10h30-11h20- Atelier de formation/PG Training Session : Titre à confirmer
Marine DEREGNONCOURT
(Auteur.e du livre : INTIME / EXTIME : MÊME COMBAT. Marina Hands & Éric Ruf dirigés par Patrice Chéreau et par Yves Beaunesne, paru chez l’Harmattan, 2025)
11.20-11.35 Pause-café
11.35-13.05 Panel 1 : Mondialisations et circulations littéraires : Literary Circulations and Globalisations
Chair : Lauren MCSHANE
Marie Julie dite Mademoiselle Marie JUILLET, « Des littératures mondes aux littératures cosmopolites »
(Chercheur.e indépendante et artiste interdisciplinaire)
Leyla CHÉRY, « Survivance and Repair in Haitian Girlhood Narratives »
(Jesus College, Cambridge University)
Yousra CHAIRI, « La reconstruction de la mémoire à travers la fiction historique dans le roman contemporain»
(Université de Limoges : Laboratoire EHIC)
Ghada KHAMISSI, « Travaux en cours : Réflexions sur l’individualité/la collectivité dans la fiction »
(l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis)
13.05-13.45 Pause-déjeuner
13.45- 15.00: Romantismes et modernités /Romanticism and Modernities
Chair : TBC
Sally KESSLER : «The Signification of the Gleaner: Aesthetics and (De)Commodification»
(University of Minnesota)
Loubna ABAHANI: «Femmes et création dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust»
(Université Moulay Ismail de Meknès)
Mohammed BOURASSE : «La variation diachronique chez Balzac : une manifestation linguistique de l’Histoire dans la littérature»
(Université Ibn Tofaïl)
15.00-15.10 Pause-café
15.15- 16.45: Transfers et traductions : les pratiques de résistance/Transfers and Translations : Practice of Resistance
Idriss Belhaj ABDALLAH : Travaux en cours- «Boualem Sansal : écrivain franco-algérien et le système carcéral»
(University of Minnesota)
Dr. David ACHODO : «On Translating Francophone African Authorial Style in Prose: How Translators’ Choices Affect English Audiences»
(University of Tennessee)
Fatima KHABOUD: "
«L'interculturel entre la connaissance de soi et la reconnaissance de l'autre»
(Université Moulay Ismail de Meknès)
Dounia EL HAJJAJI, «La Visagéité chez Deleuze et Guattari : Fondements philosophiques et implications esthétiques dans l’art contemporain »
(Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès)
17.00-17.35- Apéro virtuel et Table Ronde : Vivre la thèse
17.40 Remerciements et clôture de la journée d’études