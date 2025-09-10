Journée des doctorant.e.s de l'ADEFFI / ADEFFI Postgraduate Symposium 2025 (en ligne)

Journée de Doctorant.e.s de l’Association des études françaises et francophones d’Irlande 2025

Friday 12 September 2025/vendredi 12 septembre 2025

Colloque en ligne : MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIwNDRhNDQtNzE4MC00YjM1LThhMWQtOTNlY2E0NTJlMjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2247855545-00bb-4800-a65f-e79104ec0fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22a8012a36-74de-421e-9e1d-6ad6114c7f68%22%7d.

9.30h-10h : Ouverture de la salle Teams

Vérification technique et consignes (vérifications finales des micros, caméras et diapositives d’accueil partagées des participant.e.s)

10h-10h20 : Mot de bienvenue/Welcome Session

Sarah BERTHAUD, présidente de l’ADEFFI

Lauren MCSHANE, répresentante des doctorant.e.s de l’ADEFFI

10h30-11h20- Atelier de formation/PG Training Session : Titre à confirmer

Marine DEREGNONCOURT

(Auteur.e du livre : INTIME / EXTIME : MÊME COMBAT. Marina Hands & Éric Ruf dirigés par Patrice Chéreau et par Yves Beaunesne, paru chez l’Harmattan, 2025)

11.20-11.35 Pause-café

11.35-13.05 Panel 1 : Mondialisations et circulations littéraires : Literary Circulations and Globalisations

Chair : Lauren MCSHANE

Marie Julie dite Mademoiselle Marie JUILLET, « Des littératures mondes aux littératures cosmopolites »

(Chercheur.e indépendante et artiste interdisciplinaire)

Leyla CHÉRY, « Survivance and Repair in Haitian Girlhood Narratives »

(Jesus College, Cambridge University)

Yousra CHAIRI, « La reconstruction de la mémoire à travers la fiction historique dans le roman contemporain»

(Université de Limoges : Laboratoire EHIC)

Ghada KHAMISSI, « Travaux en cours : Réflexions sur l’individualité/la collectivité dans la fiction »

(l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis)

13.05-13.45 Pause-déjeuner

13.45- 15.00: Romantismes et modernités /Romanticism and Modernities

Chair : TBC

Sally KESSLER : «The Signification of the Gleaner: Aesthetics and (De)Commodification»

(University of Minnesota)

Loubna ABAHANI: «Femmes et création dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust»

(Université Moulay Ismail de Meknès)

Mohammed BOURASSE : «La variation diachronique chez Balzac : une manifestation linguistique de l’Histoire dans la littérature»

(Université Ibn Tofaïl)

15.00-15.10 Pause-café

15.15- 16.45: Transfers et traductions : les pratiques de résistance/Transfers and Translations : Practice of Resistance

Idriss Belhaj ABDALLAH : Travaux en cours- «Boualem Sansal : écrivain franco-algérien et le système carcéral»

(University of Minnesota)

Dr. David ACHODO : «On Translating Francophone African Authorial Style in Prose: How Translators’ Choices Affect English Audiences»

(University of Tennessee)

Fatima KHABOUD: "

«L'interculturel entre la connaissance de soi et la reconnaissance de l'autre»

(Université Moulay Ismail de Meknès)

Dounia EL HAJJAJI, «La Visagéité chez Deleuze et Guattari : Fondements philosophiques et implications esthétiques dans l’art contemporain »

(Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès)

17.00-17.35- Apéro virtuel et Table Ronde : Vivre la thèse

17.40 Remerciements et clôture de la journée d’études