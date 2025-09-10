Poésie augustéenne et représentation des rites (Paris Nanterre)

Journées d’étude du programme PoetRRi

Poésie augustéenne et représentation des rites

Université de Nanterre – le 26 septembre 2025

Bâtiment Max Weber – salle des séminaires 2 – RdC

Matinée

9h Accueil et introduction

9h20 Romain Loriol (Université Lyon 3)

« Entre langage technique et motif ornemental :

la représentation des exta chez les poètes augustéens »

9h40 Alessandra Rolle (Université de Genève)

« Les rituels isiaques dans l’élégie latine : modalités de représentation et esthétique callimaquéenne

10h Discussions

11h Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

« Topoi et topia : évidences rituelles entre poésie et peinture à l’époque augustéenne »

11h20 Justine Kaleta (Université Paris Nanterre)

« nulli exaudita deorum / uota precesque meae (XI, 156-157) :

vœux et tension narrative dans l’Énéide de Virgile »

Après-midi

14h Olivier Thévenaz (Université de Lausanne)

« Séquences rituelles dans les Odes d’Horace :

vers la définition d’une ritualité lyrique au livre III »

14h20 Bénédicte Delignon (Université Paris Nanterre)

« Les présages de l’ode 3.27 et la référence élégiaque :

des signes divinatoires aux signes poétiques »

14h40 Discussions

15h40 Maud Pfaff (Université de Strasbourg)

« La piété des humbles révélée par le genre élégiaque ?

Mise en scène des pratiques rituelles des petites gens dans les Fastes d'Ovide »

16h Discussions autour du projet d’ouvrage collectif.

Avec la participation d’Oriane Demerliac (Académie d’Aix-Marseille), Cécile Euler-Margelidon (ENS-PSL), Aaron Kachuck (Université Catholique de Louvain), Florence Klein

(Université de Lille), Adalberto Magnavacca (Université de Chypre), Judith Rohman (Université de Rennes), Maryse Schilling (Université de Strasbourg), Sonia Voinea (Université Catholique de Louvain).



Contacts Bénédicte Delignon (bdelignon@parisnanterre.fr)

Romain Loriol (romain.loriol@univ-lyon3.fr)