Il trattamento digitale dei testi del Cinquecento in lingua francese: il progetto SETAF. Conf. Sonia Solfrini (Vérone, Italie)

Le 24 septembre 2025, Sonia Solfrini interviendra dans le cadre du cycle de rencontres “Digital Spritz”, consacré aux Humanités Numériques dans l’enseignement et la recherche en Langues et Littératures étrangères.

Ces rencontres sont organisées chaque année par le Prof. Simone Rebora, dans le cadre des activités du Projet d’Excellence du Département de Langues et Littératures étrangères de l’Université de Vérone (https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&convegno=1&id=13560).

À cette occasion, Sonia Solfrini tiendra une conférence intitulée :

Le traitement numérique des textes français du XVIᵉ siècle : le projet SETAF.

Le projet SETAF (https://www.unige.ch/setaf/) comprend plusieurs volets numériques, parmi lesquels un corpus numérique qui sera bientôt accessible via un site TEI Publisher. Le Corpus Réformé Romand (CRR) rassemblera une trentaine de textes publiés entre 1530 et 1560 dans l’actuelle Suisse romande. Sonia Solfrini coordonne la création de ce corpus à travers ses différentes étapes : de la vérification des transcriptions obtenues grâce à des modèles d’OCR, à l’encodage des textes et des métadonnées en XML-TEI, jusqu’à la normalisation semi-diplomatique des textes et aux annotations linguistiques correspondantes. Ces derniers traitements ne facilitent pas seulement la lecture et la recherche en plein texte, mais permettent aussi de conduire des analyses computationnelles sur le lexique et le style. Le CRR invite ainsi à redécouvrir un ensemble d’œuvres jusqu’ici difficilement accessibles et propose en même temps une chaîne de traitement pour l’édition numérique de textes français du XVIᵉ siècle. Cette conférence se propose, d’une part, de présenter un exemple d’application des Humanités Numériques dans le cadre d’un projet spécifique et, d’autre part, d’illustrer certains outils numériques mobilisables dans d’autres recherches historico-littéraires.

Sonia Solfrini est doctorante à l’Université de Genève, après avoir achevé son cursus à l’Université de Vérone avec un mémoire de master dirigé par la Prof. Rosanna Gorris Camos. Sa thèse de doctorat est consacrée à l’œuvre de Matthieu Malingre, poète actif entre Neuchâtel et Genève à partir des années 1530. Il s’agit d’un projet à l’intersection de la littérature française de la Renaissance, de l’histoire de la Réforme et des Humanités Numériques. Ses recherches s’inscrivent dans le cadre du projet FNS SETAF, dirigé par la Prof. Daniela Solfaroli Camillocci (IHR). Parmi ses publications les plus récentes, nous signalons : « Normaliser le moyen français : du graphématique au semi-diplomatique », Actes de CORIA-TALN-RJCRI-RECITAL 2025, juillet 2025, Marseille, France (https://hal.science/hal-05137564v1), et « Océriser les imprimés du XVIᵉ siècle en langue française : le cas d’un corpus romand en caractères gothiques », actes du colloque Humanistica 2024, Association francophone des humanités numériques, mai 2024, Meknès, Maroc (https://hal.science/hal-04555002v1).