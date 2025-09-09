Centre(s), marges, relégation aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les îles britanniques, en Amérique du Nord et en France (JDJC SEAA XVII-XVIII & SFEDS, Rouen)

17e Journées Doctorant.e.s et Jeunes Chercheur.euse.s

de la Société d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA 17-18) et de la Société Française d’Étude du Dix-huitième siècle (SFEDS)

avec le soutien de la Société d’Étude du XVIIe Siècle,

en partenariat et avec l’appui de l’Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles (ERIAC),

du Centre d’Études et de Recherche Éditer/Interpréter (CÉRÉdI),

et du Groupe de Recherche d’Histoire (GRHis)

—

Programme

Jeudi 25 septembre

Salle de conférences de la Maison de l’université

9h00 — Accueil des participant·e·s

9h30 — Ouverture & Introduction, par Claire Gheeraert-Graffeuille, Carine Lounissi & Floriane Daguisé (Université de Rouen Normandie), Pierre Lurbe (président de la SEEA 17-18) et Alice de Nanteuil (Université de Rouen Normandie) & Alice Marion-Ferrand (Université de Montpellier Paul-Valéry)

10h15 — Panel 1 : Altérité et valeur : circonscription impériale

Vanille Reintjes (Université de Strasbourg), « La laideur orientale dans The Faerie Queene d’Edmund Spenser : effondrement d’un imaginaire poétique et exotique »

Lauriane Cherki (Sorbonne Université), « Relégation des individus et hiérarchisation des territoires : l’empire britannique au prisme de la déportation pénale en Amérique du Nord au XVIIIe siècle »

11h30 — Panel 2 : Savoir et indépendance : décentrements épistémologiques

Jean-Antoine Engel (Université Sorbonne Nouvelle), « L’éducation anglaise de Stanihurst dans le Foras Feasa ar Éirinn de Geoffrey Keating (c. 1634) »

Louis Pichot (Nantes Université), « Edinburgh from Margin to Center: Anxiety of Peripherisation and the Struggle for Intellectual Recognition (1745-1765) »

Salle des thèses de l’IRIHS

14h00 — Panel 3 : Pouvoir et contre-pouvoir : marginalité et centralité féminines

Mathilde Alazraki (Université Sorbonne Nouvelle), « La place du harem musulman dans la diplomatie anglaise en Orient : d’acteur marginal à lieu d’échanges central »

Jeanne Baudon (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), « Dans l’ombre des affaires publiques. Les femmes et la politique à travers la correspondance révolutionnaire aux États-Unis (1775-1783) »

Orlane Drux (Université de Rouen Normandie), « L’éloignement éducatif : les expressions et représentations d’une pédagogie de l’affranchissement ou l’émergence d’un contre-pouvoir féminin dans les écrits de Mary Wollstonecraft et Mary Pilkington »

15h45 — Panel 4 : Autorité et notoriété : le(s) genre(s) en question

Nolwenn Pamart (Université de Rouen Normandie & Université de Montréal), « Ninon de Lenclos ou la fabrique d’une femme illustre : circulation et traduction des éditions entre 1750 et 1790 »

Mathilde-Éléonore Duhot-Dacquin (Université de Lille & Universität Duisburg-Essen), « “How Can We Know What Comedy Shou’d Be”: Dramatic Genre as Constraint and Opportunity in the Careers of Siddons and Jordan »

17h00 — Table ronde méthodologique : le post-doctorat

Claire Schiano-Locurcio (Aix-Marseille Université)

Mathilde Mougin (Université de Lyon, Université Libre De Bruxelles & Université de Liège)

18h00 — Réunion du Collège des doctorant·e·s de la SEAA et de la SFEDS.

—

Vendredi 26 septembre

Atelier de la Maison de l’université

9h00 — Petit-déjeuner des doctorant.e.s

Salle de conférences de la Maison de l’université

10h00 — Panel 5 : Religion et domination : centralisation ou marginalisation spirituelles

Lucien Grillet (Université de Rouen Normandie), « John Livingstone (1603-1672) et la communauté presbytérienne écossaise, des marges au centre du jeu politique dans la première moitié du XVIIe siècle »

Claire Schiano-Locurcio (Aix-Marseille Université), « “Exiled pilgrims & true strangers” : l’exil des religieuses anglaises de l’ordre de sainte Claire à l’époque moderne »

Maïann Stachnik (Sorbonne Université), « Raconter une expérience de conversion marginale : la vie d’un jeune serviteur autochtone christianisé de Martha’s Vineyard »

11h45 — Panel 6 : Liberté et contrôle : politique du divertissement

Amélie Briard (Université de Rouen Normandie), « La parole du fou au service du pouvoir : enjeux politiques et dramaturgiques du personnage de Moron dans La Princesse d’Élide de Molière »

Félix Brêteau & Pierre-Alexandre Delorme (Université de Caen Normandie), « Policer Caen en période de carnaval : contrôler le centre-ville, disperser la fête »

14h15 — Panel 7 : Normes et canons : théâtre, l’envers du décor

Méline Dumot (Université Clermont-Auvergne), « Henry VIII : une pièce shakespearienne marginalisée ? »

Federico Siragusa (Université de Rouen Normandie & Université de Montréal), « Théâtre et marginalisation au XVIIe siècle : le cas de Denis Clerselier de Nanteuil, le Molière des marges »

15h15 — Conclusion

16h00 — Visite guidée de Rouen

—

Comité d’organisation

Claire Gheeraert-Graffeuille (Université de Rouen Normandie, ERIAC)

Carine Lounissi (Université de Rouen Normandie, ERIAC)

Floriane Daguisé (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)

Alice de Nanteuil (Université de Rouen Normandie, ERIAC)

Amélie Briard (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)

Orlane Drux (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)

Lucien Grillet (Université de Rouen Normandie, GRHis)

Alice Marion-Ferrand (Université de Montpellier Paul-Valéry, IRCL)

Comité scientifique

Sylvaine Bataille (Université de Rouen Normandie, ERIAC)

Marc Martinez (Université de Rouen Normandie, ERIAC)

Christopher Hamel (Université de Rouen Normandie, ERIAC)

Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)

Laurence Macé (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)

Stéphane Haffemayer (Université de Rouen Normandie, GRHis).