Claude Gassian, Patti Smith, "Horses", Paris 1976

« Le 10 novembre 1975, jour anniversaire de la mort d’Arthur Rimbaud, mon premier album, Horses, sortait chez Arista Records. […] Nous n’avions aucune idée de la manière dont il serait reçu à travers le monde, mais nous étions ravis que l’on nous propose de faire une tournée en Europe. J’étais particulièrement excitée à l’idée de jouer à Paris. »

Patti Smith, New York, mars 2025



Claude Gassian, connu pour ses photographies de personnalités du monde de la musique, était en 1975, à la sortie de Horses, un jeune photographe qui a eu l’occasion d’accompagner Patti Smith le temps de deux séjours parisiens.

De ces journées hors du temps, est né un ensemble photographique, aussi unique que précieux, resté depuis dans ses archives.

Ces images inédites ont refait surface et nous emmènent en voyage dans les seventies, moment rare pour tous les amateurs de cette époque et pour les inconditionnels de Patti Smith.